بث مباشر بالفيديو.. الاتحاد المنستيري 0-0 الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

زوار الخليج 365 الكرام تابعو معنا تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد المنستيري والأهلي التي تقام ضمن حسابات ذهاب دور الـ32 بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف ملعب مصطفي بن جنات ملعب الفريق التونسي التي تقام في إطار مباريات ذهاب دور الـ 32 للبطولة، حيث من المقرر أن تقام العودة يوم السبت المقبل.

وأعلن مارسيل كولر، مدرب الأهلي الجديد، تشكيل الفريق الرسمي الذي سيخوض المباراة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - محمود متولي - محمد عبدالمنعم - أكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - طاهر محمد طاهر - برونو سافيو - أحمد عبدالقادر.

خط الهجوم: شادي حسين.

تفاصيل المباراة:

الدقيقة الثانية قام طاهر محمد طاهر بعرضية من جهة اليمين يتصدى لها حارس المنستيري الكرة على مرتين.

وفي الدقيقة التاسعة، حصل أحمد عبد القادر على كرة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء بعد عرقلته من لاعب المنستيري.

علي معلول سدد الكرة لكن ترتطم في الحائط البشري ثم تشتت الكرة من الفريق التونسي.

وفي الدقيقة 17، كاد برونو سافيو أن يسجل هدف الأهلي الأول من كرة رأسية بعد عرضية من طاهر محمد طاهر لكن حارس الاتحاد المنستيري يتألق ويبعد الكرة.

وحاول أكرم توفيق في الدقيقة 40 أن يهدد مرمى الفريق التونسي بتسديدة خارج منطقة الجزاء تمر بعيدة عن المرمى.