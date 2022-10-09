مشوار الزمالك كاملا في الدوري.. مواجهة مبكرة أمام بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

أقيمت اليوم الأحد قرعة الدوري الممتاز لموسم 2022-2023، داخل أحد الفنادق في القاهرة، حيث أسفرت عن كافة مواجهات المسابقة.

الزمالك حامل اللقب في آخر موسمين يبدأ الموسم بمواجهة هامة أمام سموحة، فيما ستكون مواجهة بيراميدز في الجولة الثالثة.

ويلعب الزمالك أمام الأهلي ضمن الجولة الـ14 من عمر المسابقة.

أما ختام مباريات الزمالك سواء في الدور الأول أو الموسم بالكامل فستكون أمام فاركو في الجولة الـ17، والتي سوف تتكرر بدورها في الجولة الـ34.

وأتى ترتيب مباريات الزمالك كما يلي:

الجولة الأولى: الزمالك وسموحة

الجولة الثانية: سيراميكا كليوباترا والزمالك

الجولة الثالثة: الزمالك وبيراميدز

الجولة الرابعة: انبي والزمالك

الجولة الخامسة: الزمالك والمصري

الجولة السادسة: طلائع الجيش والزمالك

الجولة السابعة: البنك الأهلي والزمالك

الجولة الثامنة: الزمالك وحرس الحدود

الجولة التاسعة: المقاولون العرب والزمالك

الجولة العاشرة: الزمالك والإسماعيلي

الجولة الـ11: أسوان والزمالك

الجولة الـ12: الزمالك والداخلية

الجولة الـ13: الاتحاد السكندري والزمالك

الجولة الـ14: الزمالك والأهلي

الجولة الـ15: غزل المحلة والزمالك

الجولة الـ16: الزمالك وفيوتشر

الجولة الـ17: فاركو والزمالك