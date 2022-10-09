تعرف على منافسي الأهلي والزمالك في افتتاحية الدوري وجولة القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أسفرت قرعة الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز (موسم 2022-2023) التي أجريت اليوم الأحد في أحد فنادق القاهرة عن مواجهات مثيرة في الجولة الافتتاحية، لعل أبرزها كلاسيكو الأهلي والإسماعيلي.

ويبدأ الأهلي منافسات الدوري بمواجهة الإسماعيلي، فيما يلعب الزمالك في الجولة الأولى ضد سموحة.

وتشهد الجولة الـ14 مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

ومن المقرر أن تنطلق المسابقة يوم 18 أكتوبر الجاري، على أن تؤجل مباريات الفرق المصرية الأربعة المشاركة في البطولتين القارتين، الأهلي، والزمالك، وبيراميدز، وفيوتشر.

وتعلن الرابطة عن جدول مواعيد مباريات الدوري المصري كاملًا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأعلنت الرابطة أن منافسات الدوري المصري ستستمر خلال فترة إقامة كأس العالم 2022، نوفمبر المقبل.

وكان الزمالك توج بلقب الدوري في الموسم الماضي 2021-2022، وتشهد المسابقة هذا الموسم مشاركة 3 فرق جديدة بعد صعودها من دوري القسم الثاني، وهي أسوان، والداخلية وحرس الحدود.

المشاركون في سحب القرعة

يشارك في سحب القرعة روجيرو ميكالي، ومحمود جابر، مدربا المنتخبين الأولمبي والشباب، إضافة إلى عامر حسين المشرف على المسابقات في رابطة الأندية.

نتائج الجولة الأولى من القرعة

إنبي - بيراميدز

أسوان - الاتحاد السكندري

الإسماعيلي - الأهلي

المقاولون العرب - غزل المحلة

حرس الحدود - فيوتشر

البنك الأهلي - فاركو

الزمالك - سموحة

المصري - سيراميكا كيلوباترا

الداخلية - طلائع الجيش

أبرز ما قاله أحمد دياب رئيس الرابطة في كلمته

- أشكر مجالس إدارات الأندية، وجماهير الكرة المصرية، ومؤسسات الدولة المصرية، والشركة الراعية، شركة تذكرتي، الشركة الأفريقية، والشركة المتحدة، هم شركاء النجاح في الموسم الماضي.

- ما تحقق الموسم الماضي لا يمثل إلا 50% مما نتمناه، وعدد الجماهير سيزيد في الموسم الجديد، سنبدأ الموسم بـ6 آلاف في كل مباراة، والجميع يريد زيادة الأعداد.

- الموسم في مصر سيبدأ يوم 18 أكتوبر الجاري، وينتهي 30 يونيو المقبل، سنلعب بحد أقصى 4 جولات أثناء كأس العالم 2022.

- نستهدف بداية موسم 2023-2024 في أغسطس على أن ننهيه في مايو.

- كأس الرابطة ستكون بشكل مختلف هذا الموسم، وسنغير شكل درع الدوري، وسنعلن عن جوائز مالية، وأخرى فردية جديدة.

تكريم الأساطير

حرصت رابطة الأندية المصرية على تكريم عدد كبير من أساطير الكرة المصرية من مختلف الأندية، على هامش القرعة، أبرزهم محمود الخطيب، رئيس الأهلي الحالي، ومحمود عبدالرازق "شيكابالا"، قائد الزمالك الحالي، وغيرهم.

وقدمت الرابطة تكريمًا خاصًا لمحمد عبدالمنصف حارس الزمالك والاتحاد السابق، الذي أعلنه اعتزاله اللعب بنهاية الموسم الماضي.