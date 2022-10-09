كولر يعلن تشكيل الأهلي ضد المنستيري.. سافيو وشادي حسين أساسيان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أعلن مارسيل كولر، مدرب الأهلي الجديد، تشكيل الفريق الرسمي الذي سيخوض مباراة الاتحاد المنستيري التونسي اليوم الأحد في دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفًا على شقيقه الاتحاد المنستيري عند تمام الساعة الرابعة عصرًا في ذهاب دور الـ32 من النسخة الجديدة لدوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الأهلي للعودة من تونس بنتيجة إيجابية تساعده في مباراة الإياب المقرر إقامتها في مصر السبت المقبل.

ويشهد التشكيل الظهور الأول لبرونو سافيو وشادي حسين، ثنائي الأهلي الجديد، كما يشهد عودة أكرم توفيق لأول مرة بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي التي ضربته مع منتخب مصر في يناير الماضي.

التشكيل الأهلي ضد المنستيري:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول – محمود متولي - محمد عبدالمنعم - أكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - طاهر محمد طاهر - برونو سافيو - أحمد عبدالقادر.

خط الهجوم: شادي حسين.