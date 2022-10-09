بالمستندات.. حظر الاعتراض على توقيتات الجدول وتغيير الملاعب في لائحة الموسم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - أصدرت رابطة الأندية المحترفة لائحة الموسم الجديد 2022-2023 ووضعت عدد من المحظورات على البطولة التي تشرف على تنظيمها.

وتصدرت المادة 71 لائحة المحظورات على الأندية حيث قالت إن الأندية لايحق لها الإعتراض على التوقيات التي تحددها لجنة المسابقات للمباريات.

وفي المادة 72 حظرت الرابطة اتفاق الأندية لتبادل أماكن مبارياتها معاً تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص .

وألزمت رابطة الأندية ، أعضائها بتسديد الرسوم المقررة وتسوية كافة الالتزامات قبل انطلاق كل موسم بحسب المادة 85 وحددت المادة 87 العقوبة في عدم سداد الالتزامات بإيقاف النشاط والاسبتعاد من الرابطة .

ووفقا للمادة 65 فقد حظرت الرابطة الاعتراض على قرار عدم اللعب على ستادات بناء على توصية الأمن سواء بسبب عدم صلاحية أرضيتها أو لأي سبب أخر.