شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 6 مواجهات جمعت الزمالك مع أندية بوروندى قبل مباراة فلامبو.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، مواجهة صعبة عندما يلتقى فلامبو البوروندى، في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعدما وافق الفريق البوروندى على خوض مباراتى الذهاب والإياب في القاهرة، لاسيما وإن الفارس الأبيض صعد إلى دور الـ32 بعد تغلبه على نظيره إيلكت التشادي، فى الدورى التمهيدى حيث فاز عليه بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين.

قبل لقاء دور الـ32 الزمالك، تقابل مع أندية بوروندي فى 6 لقاءات، فاز فى 4 مباريات وخسر مباراتين، وأحرز لاعبو الأبيض 13 هدفا وتلقت شباكه 5 أهداف.

ففى موسم 85 التقى الزمالك مع فيتال فى ربع نهائي بطولة أفريقيا وفاز 5-3 بمجموع المباراتين، وفى موسم 86 التقى الزمالك مع إنتر كلوب بالدور ربع النهائي أيضاً وخطف تذكرة التأهل بمجموع المباراتين 3-1 ، وفى موسم 2007 تقابل الزمالك مع فيتال أو بالدور التمهيدى وفاز الفارس الأبيض5-1 بمجموع المباراتين.

يذكر أن فريق فلامبو دي سنتر البروندي قد تأهل لدور الـ32 على حساب الاتحاد الليبي بالفوز ذهابًا 1-0، والخسارة إيابًا 2-1.