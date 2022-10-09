شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ينهى إجراءات التعاقد مع حارس المنتخب الأولمبى قبل غلق القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى مسئولو النادى الاسماعيلى اليوم إجراءات التعاقد مع على نادر حارس مرمى المنتخب الأولمبى مواليد 2002، والمحترف في نادى الخور القطرى تمهيداً للاستفادة من جهوده في تدعيم مراكز حراسة المرمى بالدوريش حيث سيتم تسجيله فى قائمة تحت السن استعداداً للموسم الجديد.

وكان مجلس الإسماعيلي، برئاسة يحيى الكومي، قد استغنى عن الحارسين محمد مجدي وكمال السيد، لإفساح الطريق أمام ضم حارس جديد يتمتع بقدرات وإمكانات بدنية وفنية جيدة لحراسة عرين الدراويش بجوار محمد فوزي وأحمد عادل عبد المنعم والصاعد عبد الله جمال بعد انتهاء إعارة عمر رضوان وعودته لطلائع الجيش.

وكان مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة يحيى الكومي، قد أبرم 11 صفقة سعيًا لتصحيح المسار وإعادة الفريق لموقعه الطبيعي بين الكبار، وذلك بعد ضم الغاني ياو أنور والإيفوارى عبد القادر كوليبالي والتوانسة حمدى النقاز ونور الزمان الزمورى وفراس شواط وباسم مرسي ومحمود الشبراوي وصالح جمعة وأحمد محسن ومحمد حسن، بالإضافة إلى استعارة كريم عرفات.