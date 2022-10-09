شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن اتحاد المنستيرى منافس الأهلى بدورى الأبطال.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل الأهلى ضيفاً ثقيلاً اليوم، الأحد، على الاتحاد المنستيرى على ملعب مركب مصطفى بن جنات فى مدينة منستير فى الثالثة عصراً بتوقيت تونس ــ الرابعة بتوقيت القاهرة، فى ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا، وسط حضور جماهيرى يقارب الـ 20 ألف متفرج.

الأهلى هو الأكثر تتويجاً بدوري أبطال أفريقيا برصيد 10 ألقاب، كما خسر اللقب الحادى عشر فى النسخة الماضية لصالح الوداد المغربى في المباراة النهائية.

وتأسس فريق الاتحاد المنستيرى فى مدينة المنستير بتونس فى 17 مارس 1923 ويلقب بـ "أبناء الرباط"، كما يمتلك ملعبا سعته 20 ألف مشجع، وهو ملعب مصطفى بن جنات.

وأنهى الموسم الماضى فى المركز الثانى بالدورى التونسى بفارق نقطتين عن الترجى.

كما حصل على بطولتين خلال تاريخه هما كأس تونس موسم 2019-2020، والسوبر التونسى موسم 2020-2021.

وتبلغ قيمة الفريق التسويقية، وفقا لموقع ترانسفير ماركت، 9.18 مليون يورو.

وتبلغ متوسط أعمار اللاعبين 24.9 عاما فى الاتحاد المنستيرى.

ويعد يوسف العبدلي هداف الاتحاد المنستيرى في الدوري بالموسم الماضي برصيد 5 أهداف، ولكنه رحل إلى صفوف الأهلي السعودي، يوم 26 يوليو 2022.

كما يعد زياد العلوي وحسام تقا ويوسف عومارو أبرز لاعبي الاتحاد المنستيري التونسي .

ويتولى مهمة تدريب الفريق الصربي ماركو نوفيش وذلك من شهر يوليو الماضي .

وتأهل الاتحاد المنستيرى لدور الـ 32 بالخسارة من الجيش الرواندى ذهاباً بهدف دون رد ثم فاز إياباً 3-0.