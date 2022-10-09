شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بدء أعمال الحفر فى مجمع استاد النادى المصرى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ اليوم، الأحد، أعمال الحفر فى مشروع بناء مجمع استاد النادي المصري الجديد، والذي يأتي بناؤه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء استاد جديد للنادي المصري فى نفس مكانه التاريخي.

وكان كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، قد حضر قبل نحو أسبوعين مراسم توقيع عقد إسناد بناء مجمع الاستاد الجديد، وذلك وفقًا للتصميمات التي قدمها كامل أبو علي، والتى أعدتها إحدى كبريات الشركات الألمانية المتخصصة فى بناء الاستادات وفقًا لأحدث النُظم العالمية.

وفى سياق مختلف، تلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يخطرها من خلالها بغلق ملف مستحقات المدير الفني الأسبق للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، التونسي معين الشعباني وذلك بعد قيام مجلس ادارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي ، أمس السبت بسداد مستحقات الشعباني لدى النادي المصري و التي كان قد حُكم له باستحقاقها نتيجة قيام مجلس ادارة النادي المصري السابق بفسخ تعاقده من طرف واحد.

كما أخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، النادي المصري فى خطابه أيضًا برفع إيقاف القيد عن النادي المصري لثلاث فترات قيد نتيجة التأخر في سداد مستحقات الشعباني.

وأكد كامل أبو علي رئيس مجلس ادارة النادي المصري، أنه قد تم بذل جهدًا خارقًا خلال الساعات الأخيرة للتغلب على مشكلة وقف القيد خاصة في ظل انتهاء فترة القيد لفترة الانتقالات الصيفية بعد اقل من 48 ساعة.