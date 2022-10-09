شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة الزمالك وفلامبو البوروندى فى دورى أبطال إفريقيا اليوم الأحد 9-10-2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يخوض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، مواجهة صعبة عندما يلتقى مع فلامبو البوروندى، في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعدما وافق الفريق البوروندى على خوض مباراتى الذهاب والإياب في القاهرة، لا سيما وإن الفارس الأبيض صعد إلى دور الـ32 بعد تغلبه على نظيره إيلكت التشادي، فى الدورى التمهيدى حيث فاز عليه بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين.

موعد مباراة الزمالك وفلامبو

تقام مباراة الزمالك وفلامبو البوروندى فى السابعة مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقرر مرتضى منصور رئيس الزمالك، صرف مبلغ 20 مليون جنيه للاعبي الفريق الأول قبل مواجهة فلامبو البوروندي، كما وسلم مرتضى السفير البوروندي في مصر 50 الف دولار مقابل إقامة المباراتين باستاد برج العرب، وحقوق نادي فلامبو في نقل المباراة الأولى من خلال شاشات التليفزيون المصري وفقا للاتفاق المبرم بين رئيس الزمالك والسفير البوروندي.

على الجانب الأخر، وصل الفريق البوروندى القاهرة، مساء الجمعة، وخاض الفريق تدريب خفيف، ثم خاض مرانه الأساسي على ملعب المباراة أمس السبت، كما حذر المدير الفني لفلامبو لاعبى فريقه من خطورة أبناء ميت عقبة خصوصًا وإن المباراتين سيقامون على ملعب الزمالك، مطالبًا التأمين الدفاعى المحكم، وغلق كافة المساحات أمام مهاجى الأبيض، ومنعمه من تسجيل الأهداف خاصة في المباراة الأولى، على أن يستغل مواجهة العودة لمباغتة الفريق خاصة وإن لاعبى فلامبو سيكونون تأقلموا على ملعب برج العرب في اللقاء الثانى والمحدد له يوم 14 من أكتوبر الجارى.



وستقام المباراتين في مصر بعد موافقة فلامبو بسبب عدم وجود ملاعب معتمدة من الاتحاد الإفريقي في بوروندي.



وتم الاتفاق على حضور 10 آلاف مشجع للمباراة مع منح فريق فلامبو 150 دعوة مجانية.



وكان الزمالك قد تأهل لدور الـ 32 بعد الفوز على إليكت التشادي ذهابا وإيابا في الدور التمهيدي الأول.+

تقام المباراة يوم الأحد 9 أكتوبر.

ويبدأ اللقاء في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة على استاد برج العرب.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على اللقاء حاتم بطيشة.



عقد عصر امس الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وفلامبو البوروندي المقرر لها اليوم الأحد فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا. وتم الاتفاق على ارتداء الزمالك زيه البديل باللون الأزرق "القميص الأزرق، والشورت الأزرق"، فى حين يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر.

بينما يرتدي فريق فلامبو زيه باللونين الأبيض والأزرق، ويرتدى حارس مرماه قميصا باللونين الأحمر والأبيض والشورت الأسود.

وتم الاتفاق على حضور 10 آلاف مشجع للقاء، ومنح الفريق البوروندي 150 دعوة.

وحضر الاجتماع كل من: أحمد حسني المدير الإداري وباسم زيادة مسئول العلاقات العامة، وإبراهيم زارع إداري الفريق ومصطفى ميلا مسئول المهمات.

استبعد البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الزمالك، عددًا من اللاعبين من قائمة مواجهة فلامبو البوروندى المقرر لها اليوم الأحد فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت القائمة استبعاد كل من محمود حمدى الونش وعبد الله جمعة للإصابة، ومحمود شيكابالا لعدم الجاهزية، وإمام عاشور لأسباب فنية، والبنيني سامسون أكينولا لعدم القيد فى القائمة الأفريقية.

وضمت القائمة كلًا من..

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - أحمد فتوح - محمد عبد الشافي

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - زكريا الوردي - يوسف إبراهيم أوباما" - سيف جعفر - محمد حسام "بيسو" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - حسام أشرف.