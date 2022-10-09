يوم كروي بامتياز.. قمة بين ليفربول وأرسنال والأهلي والزمالك يبدآن مشوارهما الإفريقي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الأحد، الموافق 9 أكتوبر 2022، العديد من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية والبطولات الإفريقية.

ولعل أبرز مباريات اليوم هي مواجهة ليفربول وأرسنال صمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما يبدأ الأهلي اليوم مشواره لاستعادة لقب دوري أبطال إفريقيا عندما يواجه الاتحاد المنستيري التونسي، فيما يواجه فريق الزمالك نظيره فلامبو.

ونستعرض لكم مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة لها:

دوري أبطال إفريقيا

فيبرس × مازيمبي - الساعة 3 عصرا

رويال ليبوباردس × كوتون سبورت - الساعة 3 عصرا

الاتحاد المنستيري × الأهلي - الساعة 4 مساء على قناة أون تايم سبورتس

ريفرز يونايتد × الوداد الرياضي - الساعة 5 مساء

بلاتو يونايتد × الترجي الرياضي - الساعة 5 مساء

بريميرو دي أوجوستو × سيمبا الساعة 5 مساء

أسيك ميموزا × حوريا - الساعة 6 مساء

دجوليبا - مالي × شباب رياضي بلوزداد - الساعة 6 مساء

فلامبو × الزمالك - الساعة 7 مساء على قناة أون تايم سبورتس

الدوري الإنجليزي الممتاز

كريستال بالاس × ليدز يونايتد - 3 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

وست هام يونايتد × فولهام - 3 عصرا على قناة beIN Sports 2 HD Premium

أرسنال × ليفربول - 5:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

إيفرتون × مانشستر يونايتد - 8 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني

بلد الوليد × ريال بيتيس - الساعة 2 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

قادش × إسبانيول - الساعة 4:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1

ريال سوسييداد × فياريال - الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

برشلونة × سيلتا فيجو - الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي

تورينو × إمبولي - الساعة 12:30 ظهرا

أودينيزي × أتلاتنا - الساعة 3 عصرا

كريمونيزي × نابولي - الساعة 6 مساء

روما × ليتشي - الساعة 8:45 مساء

جميع المباريات تذاع على قناة أبوظبي الرياضية بريميوم (Starz Play App)

الدوري الفرنسي

مونبلييه × موناكو- الساعة 1 ظهرا على بى ان سبورت 2 HD

رين × نانت- الساعة 5:05 مساء على بى ان سبورت 2 HD

ليل × لانس- الساعة 8:45 مساء

الدوري الألماني

بوروسيا مونشنجلادباخ × كولن - الساعة 3:30 مساء على بى ان سبورت 3 HD

هيرتا برلين × فرايبورج - الساعة 5:30 مساء على بى ان سبورت 3 HD