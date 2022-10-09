شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والترجى التونسى فى نهائى بطولة أفريقيا لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق كرة اليد بنادى الزمالك مساء اليوم الأحد مباراة مهمة مع نظيره الترجي التونسى فى نهائى بطولة أفريقيا للأندية المقامة فى تونس .





موعد مباراة الزمالك و الترجي التونسى

تقام مباراة الزمالك و الترجي التونسى فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.

وتأهل الزمالك إلى النهائى بالفوز على الأهلى بنتيجة 26/25 فى المواجهة التى جمعتهما أول أمس الجمعة فى دور نصف النهائى .

تأهل الزمالك إلى نصف النهائى بالفوز على جى إس كى الكونغولي بنتيجة 33/17 ، بينما تأهل الأهلى بالفوز على رد ستار الإيفوارى بنتيجة 43/26 ، حيث يلتقى الفريق الأحمر اليوم مع الأفريقى التونسى فى مباراة تحديد المركزين الثالث و الرابع .

فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى الدور الأول خسر من الأفريقى التونسى بعد الفوز على نظيره فاب الكاميرونى 43/21، فى إطار ثالث مبارياته ببطولة أفريقيا للأندية بعد الفوز على كلا من رد ستار الايفوارى فى اول مواجهاته على مولودية الجزائر فى ثانى لقاءاته.

ويشهد تاريخ تتويج الزمالك الحصول على اللقب الأفريقى 12 مرة من قبل أعوام 1979 و 1980 و 1981 و 1986 و 1991 و 2001 و 2002 و 2011 و 2015 و 2017 و 2018 و 2019