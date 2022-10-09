شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يخبئ الصدام الـ 48 للأهلى أمام الأندية التونسية اليوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة الرابعة عصر اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الاهلى مع الاتحاد المنستيرى على ملعب مركب مصطفى بن جنات فى مدينة منستير في ذهاب دور الـ 32 لدوري الأبطال الأفريقى وسط حضور جماهيرى يقارب الـ 20 ألف متفرج.

الأهلى هو الأكثر تتويجاً بدوري أبطال أفريقيا برصيد 10 ألقاب، كما خسر اللقب الحادى عشر فى النسخة الماضية لصالح شقيقه الوداد المغربى في المباراة النهائية.

واجه الأهلى الأندية التونسية فى 47 مرة، حقق الفوز فى 22 مباراة وتعادل فى 15 لقاء وخسر 10 مباريات، وسجل المارد الأحمر 49 هدفاً وتلقت شباكه 35، ويعد حسام عاشور لاعب الأهلى السابق هو اللاعب الأكثر ظهوراً فى القلعة الحمراء أمام الفرق التونسية برصيد 31 مباراة، فيما يعد محمد أبو تريكة هو هداف المارد الأحمر فى شباك أندية تونس برصيد 6 أهداف.

أما مجدى عبد الغنى نجم الأهلى الأسبق فهو أول لاعب سجل للمارد الأحمر فى شباك أندية تونس، فيما يعد حسين الشحات الأهلى هو آخر من سجل فى الشباك التونسية.

ويعد فوز النادي الأهلي على النجم الساحلي بنتيجة 6 أهداف مقابل هدفين عام 2017، هو الفوز الأكبر في تاريخ المواجهات المصرية التونسية.

كما يعد المغربى وليد أزارو مهاجم الأهلى السابق هو اللاعب الوحيد الذى سجل هاتريك فى الدور نصف النهائى لدوري الأبطال الأفريقى، حينما سجل ثلاثية للمارد الأحمر فى شباك النجم الساحلى فى اللقاء الذى انتهى بفوز الأهلى 6-2.