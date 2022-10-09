شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أحمد رفعت يبدأ تحديا جديدا لمواصلة التألق خارج الإيجبشيان ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض أحمد رفعت، صانع ألعاب فريق فيوتشر المنتقل حديثاً إلى نادي الوحدة الإماراتي لمدة موسم على سبيل الإعارة، تحدياً جديداً فى مسيرته الكروية، بحثاً عن التألق خارج الدوري المصري، بعدما أعلن نادى الوحدة ضم اللاعب وإتمام لاتفاق مع مسؤولي فيوتشر.

أحمد رفعت بدأ مسيرته الكروية موسم 2013/2014، وتم تصعيده إلى الفريق الأول بعدما لفت الأنظار فى قطاع الناشئين بنادي إنبي، ومع الفريق البترولي شارك رفعت فى 74 مباراة، سجل خلالها 14 هدفاً وصنع 9 لزملائه.

انتقل رفعت إلى نادي الزمالك فى موسم 2016/2017، وذلك بعدما لفت أنظار مسؤولى النادى الأبيض عقب تألقه مع انبي، ومع الفريق الأبيض شارك رفعت في 26 مباراة، سجل خلالهم 4 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى.

رحل أحمد فعت عن نادي الزمالك فى موسم 2018/2019، ليعود إلى إنبي باحثاً عن فرصة للمشاركة، ثم انتقل بعد ذلك إلى الاتحاد السكندري، ليشارك مع زعيم الثغر فى 24 مباراة، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 8.

في موسم 2020/2021، انتقل رفعت إلى النادي المصرى، حيث توهج كروياً تحت القيادة الفنية لعلى ماهر وقتها، ونجح خلال مشاركته فى إحراز 8 أهداف ويصنع 6 فى 31 مباراة.

انتقل أحمد رفعت مع بداية الموسم الماضي إلى فريق فيوتشر، وشارك في 30 مباراة، سجل خلالها 9 أهداف وصنع 7، قبل أن يلتحق بنادي الوحدة الإماراتي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

صاحب الـ 29 عاماً والذي تبلغ قيمته التسويقية مليون و200 ألف يورو، حصد بطولة كأس السوبر المصري وكذلك بطولة أفريقيا للشباب تحت 20 سنة، خلال مسيرته الكروية.