شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يواجه الغرافة القطرى بدور الـ 16 بالبطولة العربية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق كرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى مع نظيره الغرافة القطرى غدا الاثنين، في منافسات دور الـ 16 بالبطولة العربية لكرة السلة، والتي تقام بالكويت.

وخسر الاتحاد مباراته أمس أمام الكويت الكويتى، بنتيجة 74/72 ، بعد أن فاز في أول جولتين أمام أهلى بنى غازى وأهلى حلب السورى .

وتضم قائمة الاتحاد السكندري فى البطولة كلا من: أحمد عادل ويوسف شحاتة ومصطفى عصام وهيثم كمال وحاتم بحيري وميدو طه وأنس أسامة ويوسف شوشة وبيبو وياسر صالح وعلى محمد ورامي إبراهيم وكيندال ديكيس وشون أرماند

ويقع الاتحاد في المجموعة الأولى والتي تضم فرق: "الكويت الرياضي – الاتحاد السكندري – أهلي حلب السوري – أهلي بني غازي".

ويشارك فى البطولة من مصر فريقا الأهلى والاتحاد ، حيث تأهل الأهلى أيضا لدور الـ 16 ، بعد الفوز فى المباريات الثلاثة التى خاضها حتى الآن أمام الميناء اليمنى و الرياضى اللبنانى والغرافة القطرى ليلتقي غدا مع أهلي حلب السوري فى دور الـ16.