شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ضيفاً ثقيلاً على اتحاد المنستيرى بدورى الأبطال فى الظهور الأول لكولر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح فريق الاهلى مشواره فى دوري أبطال أفريقيا بنسخته الجديدة اليوم، الأحد، حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الاتحاد المنستيرى على ملعب مركب مصطفى بن جنات فى مدينة منستير فى الثالثة عصراً بتوقيت تونس ــ الرابعة بتوقيت القاهرة، فى ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا، وسط حضور جماهيرى يقارب الـ 20 ألف متفرج.

وأسند الكاف إدارة مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري للحكم الجامبي جياني سيكازوي، والأنجولي جيرسون دو سانتوس مساعد أول، ويعاونه الحكم الموزبيقي أرسينيو شادريكيو مساعد ثان، والزامبي نيكولا إدريك حكمًا رابعًا، فقد حكم سيكازوي للأهلي 6 مباريات، وحقق فيها الاهلي الفوز في 4، و تعادل في مواجهتين.

وتعد مباراة اليوم هى الظهور الأول للسويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى بعدما تم التعاقد معه عقب رحيل البرتغالى ريكاردو سواريز، ويسعى كولر لتحقيق نتيجة إيجابية تسهل من مهمة المارد الأحمر قبل مباراة العودة بالقاهرة في 15 أكتوبر الجارى باستاد الأهلى والسلام.

ويبحث كولر عن بداية موفقة لترك انطباع جيد عند جماهير الأهلى التي تمنى النفس بموسم متميز يعوض خسائر الموسم الماضى، حيث فقد المارد الأحمر الدورى وكأس مصر بجانب دوري أبطال أفريقيا.

الأهلى هو الأكثر تتويجاً بدوري أبطال أفريقيا برصيد 10 ألقاب، كما خسر اللقب الحادى عشر فى النسخة الماضية لصالح الوداد المغربى في المباراة النهائية

وخاض الأهلي خلال الفترة الماضية ثلاث مباريات ودية أمام بتروجت وأسوان وطلائع الجيش، انتهت بفوز الأهلي فى الأولى بخمسة أهداف مقابل هدف وفى الثانية بهدفين مقابل هدف، ثم تعادل سلبي فى المباراه الثالثة أمام الطلائع.

ويغيب عن الاهلى في مباراة الاتحاد المنستيرى رامي ربيعة بسبب الإيقاف، ومحمود كهربا وصلاح محسن لعدم قيدهما إفريقيًا، وكريم فؤاد ومحمد مغربي ومحمد أشرف ومحمد محمود لأسباب فنية.

بينما يتواجد العائد من الإصابة أكرم توفيق، والوافدان الجدد شادي حسين وبرونو سافيو.

في المقابل ، يسعى الصربي ماركو نوفيش المدير الفني لإتحاد المنستير لتحقيق المفاجأة أمام الاهلى لإستكمال قطار مفاجأته الكروية حيث تواجد الموسم الماضي فى المركز الثانى بفارق نقطتين عن الترجي، وكان منافسا شرسا أمام كبار الدوري التونسي، سجل 16 هدفا واستقبل 9 أهداف في الجولة الأخيرة من الدوري التونسي ؛ والتي أقيمت بنظام المجموعات.

وتأهل الاتحاد المنستيرى لدور الـ 32 بالخسارة من الجيش الرواندى ذهاباً بهدف دون رد ثم فاز إياباً 3-0

حصل الاتحاد المنستيرى على بطولتين خلال تاريخه بواقع كأس تونس موسم 2019-2020، والسوبر التونسى موسم 2020-2021.

ويعد يوسف العبدلي هداف الاتحاد المنستيرى في الدوري بالموسم الماضي برصيد 5 أهداف، ولكنه رحل إلى صفوف الأهلي السعودي، يوم 26 يوليو 2022 ، كما يعد زياد العلوي وحسام تقا ويوسف عومارو أبرز لاعبي الاتحاد المنستيري التونسي .