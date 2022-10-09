شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مصريين يتأهلون لدور 32 ببطولة أمريكا للإسكواش والسيدات تحصدن العلامة كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على منافسات الدور التمهيدي الأول ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، والتي تستضيفها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 8 إلى 16 أكتوبر الجاري، حيث شهدت منافسات هذا الدور تأهل 8 لاعبين مصريين إلى الدور التمهيدي الثاني.

وتعد بطولة أمريكا واحدة من أهم 8 بطولات فى اللعبة، نظراً لقيمة جوائزها المادية التي تقدر بـ181 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يضع تلك البطولة بفئة بطولات البلاتينيوم، وهي أعلى فئة فى بطولات الاسكواش.

وجاءت نتائج الرجال في اليوم الأول كالتالي:

ـ هزيمة زاهد سالم أمام الفرنسي لوكاس سيرم بنتيجة 3/1 في مباراة استغرقت 50 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-2, 4-11, 11-9, 11-7.

ـ هزيمة يحيى النوساني أمام الأسكتلندي جريج لوبان بنتيجة 3/0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4, 11-9, 11-3.

ـ فوز مصطفى السرتي على الفرنسي أوجست دسورد بنتيجة 3/1 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 11-13, 11-4, 11-6.

وجاءت نتائج السيدات كالتالي: ـ فوز يثرب عادل على منافستها أنا سيرم بنتيجة 3/0، وجاءت الأشواط كالتالي: 11-5, 11-6, 11-6.

ـ فوز سنا إبراهيم على الإنجليزية جاسمين هوتو بنتيجة 3/2 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 6-11, 11-4, 11-8, 6-11, 11-9.

ـ فوز هنا رمضان على الكندية نيكول بونيمان بنتيجة 3/0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-5, 11-7.

ـ فوز جنا شيحة على توماتو هو لاعبة هونج كونج بنتيجة 3/1، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-13, 11-4, 11-8, 11-4.

ـ فوز مريم متولي على مواطنتها نور أبو المكارم بنتيجة 3/0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-3, 11-5, 11-9.

ـ فوز نادين شاهين على الأمريكية لوسي ستيفانوني بنتيجة 3/2 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 3-11, 8-11, 11-4, 12-10, 11-7.

ـ فوز زينة مقوي على منافستها أنيتا ماكفيسا بنتيجة 3/0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-7, 11-9.