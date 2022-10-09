شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب النسائية يواجه الأردن للمرة الثانية وديا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب مصر للكرة النسائية تحت قيادة محمد كمال، المدير الفني، بنظيره الأردني مساء اليوم الأحد في تجربة ودية ثانية بين المنتخبين استعدادا لتصفيات أفريقيا.

ومن المحتمل أن يلعب المنتخب النسائي اليوم بتشكيل مكون من: "مها الدمرداش وإيمان حسن وشروق سيد وإنجى عطية وسارة عصام وسارة إسماعيل وسلوى منصور ومهيرة على وسامية آدم وهيام عبد الحفيظ".

وحقق منتخب النسائية الفوز على نظيره الأردني بهدف دون رد، أحرزته مهيرة على لاعبة منتخب مصر، من لمسة فنية رائعة في الدقيقة 25 في اللقاء الودي الذى جمع المنتخبين مساء الخميس الماضي، على ملعب أكاديمية الشرطة بالعباسية.

وقامت دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على الكرة النسائية بزيارة معسكر المنتخب، خلال الأيام الماضية، لدعم اللاعبات قبل مواجهتي الأردن، كما حرصت على الاطمئنان على ترتيبات المعسكر، وعقدت جلسة مع الجهاز الفني أكدت خلالها دعم ومساندة مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام للمنتخب المصري للكرة النسائية، من أجل تحقيق إنجازات مشرفة خلال المرحلة المقبلة.