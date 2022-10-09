جدول مباريات اليوم.. الأهلي والزمالك في مهمة قارية.. والأبيض يخوض نهائي أفريقيا لليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

يشهد اليوم الأحد إقامة عدة مباريات في مختلف البطولات حول العالم، لعل أبرزها مباراتي الأهلي والزمالك ضد الاتحاد المنستيري التونسي وفلامبو البوروندي على الترتيب في دوري أبطال أفريقيا، وقمة ليفربول وآرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

ويحل الأهلي ضيفًا على الاتحاد المنستيري في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، وهي أول مباراة رسمية في الموسم الجديد للفريق، كما أنها الأولى للمدرب السويسري مارسيل كولر.

وفي نفس المرحلة، يواجه الزمالك مضيفه فلامبو البوروندي لكن المباراة ستقام على ملعب "برج العرب".

وهذه هي المباراة الثالثة للزمالك في البطولة القارية هذا الموسم، بعد أن خاض مباراتين في الدور التمهيدي ضد إليكت التشادي.

على جانب آخر، يشهد ملعب "الإمارات" قمة مرتقبة بين آرسنال وليفربول، الذي يضم المصري محمد صلاح، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

كذلك يلتقي نانت، الذي يضم المصري مصطفى محمد، نظيره رين في الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي، ويلعب ألانيا سبور، الذي يضم أحمد حسن "كوكا"، ضد هاتاي سبور في الجولة التاسعة من الدوري التركي.

ويلعب الزمالك ضد الترجي في نهائي بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد والمقامة في تونس.

وفيما يلي نستعرض جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

دوري أبطال أفريقيا

- الساعة 04:00 عصرًا.. الاتحاد المنستيري والأهلي.. عبر قناتي أون تايم سبورتس 1، والوطنية التونسية الأولى.

- الساعة 07:00 مساءً.. فلامبو والزمالك.. عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

الدوري الإنجليزي

- الساعة 05:30 مساءً.. آرسنال وليفربول.. عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

- الساعة 08:00 مساءً.. إيفرتون ومانشستر يونايتد.. عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

- الساعة 01:30 ظهرًا.. الإفريقي والأهلي.. عبر قناة الوطنية التونسية الأولى.

- الساعة 06:30 مساءً.. الترجي والزمالك.. عبر قناة الوطنية التونسية الأولى.

كأس الكونفدرالية الأفريقية

- الساعة 06:00 مساءً.. كالون السيراليوني وفيوتشر.

- الساعة 09:00 مساءً.. برشلونة وسيلتا فيجو.. عبر قناة بي إن سبورتس 1.

- الساعة 06:00 مساءً.. كريمونيزي ونابولي.. عبر قناة أبوظبي الرياضية بريميوم 1.

- الساعة 08:45 مساءً.. روما وليتشي.. عبر قناة أبوظبي الرياضية بريميوم 1.

الدوري الفرنسي

- الساعة 05:05 مساءً.. رين ونانت.. عبر قناة بي إن سبورتس 2.

الدوري التركي

- الساعة 04:00.. هاتاي سبور وألانيا سبور.