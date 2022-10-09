سافيو أساسيًا وشادي حسين بديلًا.. تشكيل الأهلي المتوقع أمام المنستيري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

استقر السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي الجديد، على التشكيل الذي سيخوض به أولى مبارياته الرسمية مع الفريق الأحمر ضد الاتحاد المنستيري التونسي اليوم الأحد.

ويحل الأهلي ضيفًا على شقيقه الاتحاد المنستيري عند تمام الساعة الرابعة عصرًا في ذهاب دور الـ32 من النسخة الجديدة لدوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الأهلي للعودة من تونس بنتيجة إيجابية تساعده في مباراة الإياب المقرر إقامتها في مصر السبت المقبل.

وعلم مراسل "الخليج 365" أن كولر ينوي الاعتماد على البرازيلي برونو سافيو، صفقة الفريق الجديدة، في التشكيل الأساسي لمباراة اليوم، بينما فضل الدفع بحسام حسن على حساب محمد شريف، وشادي حسين، الوافد الجديد الآخر.

ومن المتوقع أن يشهد التشكيل الأساسي عودة أكرم توفيق لأول مرة بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة بقميص منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2021، يناير الماضي.

التشكيل المتوقع للأهلي ضد المنستيري:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - ياسر إبراهيم - محمد عبدالمنعم - أكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - طاهر محمد طاهر - برونو سافيو - أحمد عبدالقادر.

خط الهجوم: حسام حسن.