شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني اليوم الأحد 9-10-2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يحتضن ملعب كامب نو مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، ويسعى برشلونة لتدارك خسارته امام انتر ميلان التي لحقت به في دوري ابطال اوروبا.

يطمح برشلونة لمواصلة صدارته للدوري الإسباني،حيث يتصدر برشلونة الترتيب بفارق الأهداف مستغلا تعادله في المباراة السابقة.

سيكون موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الدوري الاسباني هو يوم الأحد الموافق 9 أكتوبر 2022.

من المقرر أن يكون توقيت انطلاق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 9:00 بتوقيت مصر، 10:00 بتوقيت السعودية، 11:00 بتوقيت الإمارات.



القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وسيلتا فيجو



القناة الناقلة لمباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو خي قناة beIN Sports HD 1.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وسيلتا فيجو هي:

Setanta Sports 2 Eurasia HD

Premier Sports 1 HD

beIN Sports HD 2 English

Digi Sport 3 HD Romania

Ziggo Sport Select HD

Eleven Sports 1 HD

Eleven Sports 1 Belgium

Eleven Sports 2 HD portugal

Arena Sport 6 HD Croatia

التشكيل برشلونة امام سيلتا فيجو



من المتوقع أن يعتمد المدرب تشافي هيرنانديز على التشكيل التالي امام سيتا فيجو:

التشكيل: 4-3-3

تير شتيجن

بالدي – بيكيه – جارسيا – روبرتو

بوسكيتس – جافي – بيدري

فاتي – ديمبيلي – ليفاندوفسكي.

يتطلع فريق برشلونة لتحقيق الفوز خلال مواجهة سيلتا فيجو المُرتقبة، من أجل العودة لصدارة الدوري الإسباني.

ويستضيف برشلونة نظيره سيلتا فيجو، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.



وتراجع الفريق الكتالوني حاليا لوصافة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة، متأخرا بفارق 3 نقاط عن غريمه ريال مدريد الذي فاز بهدف دون رد على خيتافي في الجولة الثامنة من الليجا.



يُنقل الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر مجموعة قنوات "بي إن سبورتس".

ومن المقرر أن تُذاع مباراة البارسا وسيلتا عبر قناة "beIN Sports HD 1" في الموعد المذكور.

يتولى السوداني سوار الذهب مهمة التعليق على أحداث مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني.

وحسب ما أشارت إليه صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، سيعتمد على خطة 4-3-3، ويأتي التشكيل على النحو الآتي: -

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: بالدي - بيكيه - جارسيا - روبرتو

خط الوسط: بوسكيتس - جافي - بيدري

خط الهجوم:فاتي - ديمبيلي - ليفاندوفسكي.

كشف الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني، نقطة ضعف فريقه رغم الانطلاقة القوية هذا الموسم على كافة الأصعدة.



وحقق ريال مدريد الانتصارات في كافة المباريات التي خاضها حتى الآن، بينما اكتفى بتعادل وحيد في الدوري الإسباني، ويتصدر الترتيب بشكل مؤقت.

وحقق "الملكي" فوزا بشق الأنفس على مضيفه خيتافي بهدف دون رد، مساء يوم السبت في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وأقر أنشيلوتي بأن فريقه يصنع فرصا كثيرة، لكن يعاني من ندرة تهديفية، مستدركا "نود أن نركز أيضا على الجانب الإيجابي، لقد خرجنا بشباك نظيفة للمرة الأولى في الليجا هذا الموسم".



وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي بعد نهاية المباراة: "من الطبيعي أن تتعجل نهاية المباراة، عندما تخرج فائزا بهدف دون رد. الفريق قدم مباراة طيبة واستحق الانتصار وخرج بشباك نظيفة، وهناك أمور إيجابية".

وزاد بقوله: "سيطرنا على المباراة بشكل جيد، ولكننا افتقدنا الدقة الهجومية، ورغم ذلك أنا راض عن الفوز. الفريق كان أكثر تماسكا اليوم، وكان قويا في الالتحامات الهوائية".

وشدد الإيطالي المخضرم على أن: "الخروج بشباك نظيفة أمر مهم للغاية، لأن النجاح الذي حققناه في الموسم الماضي كان بفضل الصلابة الدفاعية".

ولم يبد أنشيلوتي أي قلق بسبب كثرة الفرص المهدرة في مباراة دوري الأبطال يوم الأربعاء الماضي أمام الفريق الأوكراني، ثم ضد خيتافي حيث فاز في المرتين 1-0.

ريال مدريد حاليا ينفرد بالصدارة مؤقتا بعدما رفع رصيده لـ22 نقطة، ويبتعد بفارق 3 نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة الذي يستضيف سيلتا فيجو على ملعب كامب نو، يوم الأحد.