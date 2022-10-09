شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة ليفربول وآرسنال في الدوري الإنجليزي اليوم الأحد 9-10-2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يستقبل فريق آرسنال نظيره ليفربول مساء الأربعاء ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021-2022.

ويلتقي ليفربول وآرسنال على ملعب الإمارات، معقل الجانرز، في مباراة مؤجلة من الجولة 27 للبريميرليج.

ليفربول يحتل وصافة البريميرليج برصيد 66 نقطة خلف المتصدر مانشستر سيتي الذي يملك 70 نقطة.

ويتواجد آرسنال في المركز الرابع برصيد 51 نقطة، خلف تسيلسي الثالث الذي يملك 56 نقطة.

معلق مباراة ليفربول وآرسنال اليوم



يعلق على المباراة، عصام الشوالي، عبر قناة beIN sports 3 HD Premium.

يستعد فريق ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح،لخوض مواجهة قوية أمام أرسنال الذى يضم الدولي المصري محمد النني، غدا فى الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة آرسنال ضد ليفربول

تقام مباراة آرسنال ضد ليفربول فى تمام العاشرة والربع من مساء غدا الأربعاء، على ستاد "الإمارات" معقل الجانرز، في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويبحث ليفربول وأرسنال عن مواصلة سلسلة الانتصارات التي حققها كل منهما في الجولات الأخيرة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويخوض ليفربول مواجهة الغد وهو يحتل المركز الثانى في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة، حيث جمع الريدز 66 نقطة من 28 مباراة بالمسابقة، بينما يحتل أرسنال المركز الرابع في ترتيب البريميرليج برصيد 51 نقطة من 26 مباراة بفارق 8 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الثالث مع مباراتين أقل للجانرز.

وتلقي ليفربول هدية سعيدة للانقضاض على صدارة الدوري الانجليزي بعد تعادل مانشستر سيتي أمام نظيره كريستال بالاس دون أهداف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ29.

ويأتي تعثر مانشستر سيتي في مصلحة نادي ليفربول صاحب المركز الثاني حيث أصبح الفارق بينهما 4 فقط، مع تبقي مباراة مؤجلة للريدز.

ويخطط ليفربول لتحقيق الفوز التاسع على التوالي في البريميرليج ومواصلة مطاردة مانشستر سيتي على الصدارة، بعدما حقق الريدز 8 انتصارات متتالية بالمسابقة جاء أخرها على برايتون بهدفين دون مقابل على ملعب "فالمر"، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين.

وتعتبر المواجهات المتبقية لفريق ليفربول في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز 10 مباريات بينهما مباراة مانشستر سيتي فإذا تمكن من الفوز فى جميع المباريات بما فيهم السيتي سيحقق اللقب حتما دون النظر إلى نتائج السماوي.

وتأتي مواعيد مباريات ليفربول المتبقية فى الدوري الإنجليزي على النحو التالي:

آرسنال ضد ليفربول.. 16 مارس

ليفربول ضد واتفورد..2 أبريل

مانشستر سيتي ضد ليفربول..10 أبريل

استون فيلا ضد ليفربول..16 أبريل

ليفربول ضد إيفرتون..23 أبريل

نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول..30 أبريل

ليفربول ضد توتنهام هوتسبير..7 مايو

ساوثهامبتون ضد ليفربول..15 مايو

ليفربول ضد وولفرهامبتون..22 مايو

ليفربول ضد مانشستر يونايتد..مؤجلة ولم يحدد موعدها

آرسنال ضد ليفربول.. موقف صلاح

كان ليفربول حسم مواجهة الدور الأول أمام أرسنال بأربعة أهداف دون مقابل، حملت توقيع: ساديو مانى، ديوجو جوتا، محمد صلاح، مينامينو، على ملعب "آنفيلد".

أصبح محمد صلاح، مهددًا بالغياب عن المشاركة مع الريدز فى مواجهة آرسنال،حيث ذكرت صحيفة "ليفربول إيكو"، أن مشاركة النجم المصري فى مواجهة الجانرز محل شك كبير، وذلك عقب غيابه عن تدريبات الريدز التي أقيمت أمس الاثنين.

وأضافت الصحيفة أن محمد صلاح يسابق الزمن لكى يكون جاهزا للمشاركة مع الريدز أمام أرسنال، حيث يسعى ليفربول لتحقيق الفوز التاسع على التوالي في الدوري الإنجليزي لمواصلة الضغط على مانشستر سيتي صاحب الصدارة.

وكان المصرى محمد صلاح تعرض للإصابة خلال مواجهة برايتون، والتي حسمها الريدز بثنائية نظيفة، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدورى الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وخرج محمد صلاح من أرضية ملعب المباراة مصابا في الدقيقة 65، ودخل بدلا منه البرتغالى دييجو جوتا.

وقال كلوب عقب نهاية اللقاء، "محمد صلاح يعتقد بأن الإصابة ليست خطيرة، ولكن يمكنك أن ترى عندما يجلس محمد صلاح، فهذا ليس صحيحًا بنسبة 100٪".

وأضاف كلوب، "محمد صلاح لا يتعرض للإصابة كثيرا، لذا آمل أن يظل على هذا النحو، ويظن أنه بخير وعلينا أن نرى".

وسجل محمد صلاح ثانى أهداف الريدز في الدقيقة 61 من عمر المباراة، عن طريق ركلة جزاء، ليصل إلى هدفه رقم 20 خلال الموسم الحالي، ويعزز صدارته لقائمة هدافى الدورى الإنجليزي.



واصل ليفربول انتفاضته في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وشدد الخناق على مانشستر سيتي في الصراع الملتهب بينهما على لقب الدوري بالمسابقة العريقة في الموسم الحالي، بعدما انتزع فوزا ثمينا 2 / صفر من ملعب مضيفه أرسنال، مساء الأربعاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة السابعة والعشرين للبطولة.

وارتفع رصيد ليفربول، الذي حقق انتصاره التاسع على التوالي في المسابقة، إلى 69 نقطة في المركز الثاني في ترتيب المسابقة، مقلصا الفارق إلى نقطة وحيدة فقط خلف مانشستر سيتي (المتصدر)، الذي سقط في فخ التعادل السلبي مع مضيفه كريستال بالاس في مباراته الأخيرة بالبطولة.

في المقابل، تجمد رصيد أرسنال، الذي أوقف ليفربول صحوته عقب فوزه في مبارياته الخمس الماضية بالبطولة، عند 51 نقطة، لكنه بقي في المركز الرابع المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، علما بأن هذه هي الخسارة الثامنة التي يتلقاها الفريق اللندني في البطولة هذا الموسم والأولى منذ ما يقرب من شهرين ونصف الشهر تقريبا.

وافتتح البرتغالي ديوجو جوتا التسجيل لليفربول في الدقيقة 54، قبل أن يضيف البديل البرازيلي روبيرتو فيرمينو الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 62.

ولم يعرف ليفربول، الساعي لاستعادة اللقب الذي غاب عن خزائنه في الموسم الماضي لمصلحة مانشستر سيتي، سوى طعم الفوز في الدوري الإنجليزي منذ تعادله 2 / 2 مع مضيفه تشيلسي على ملعب (ستامفورد بريدج) في الثاني من يناير الماضي.