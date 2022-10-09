شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك فى مواجهة صعبة أمام فلامبو البوروندى بدورى أبطال أفريقيا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك مواجهة صعبة عندما يلتقى فلامبو البوروندى، فى السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعدما وافق الفريق البوروندى على خوض مباراتى الذهاب والإياب في القاهرة، لاسيما أن الفارس الأبيض صعد لدور الـ32 بعد تغلبه على نظيره إيلكت التشادي، فى الدورى التمهيدى حيث فاز عليه بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين.

من جانبه طلب البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني من اللاعبين ضرورة إنهاء المباراة مبكرا واستغلال كافة الهجمات التى تتيح لهم، كما شرح بعض الأمور الخاصة كذلك الملاحظات، بالإضافة إلى نقل التعليمات للاعبين لتنفيذها، كما حذر من الكرات الطويلة التى يعتمد عليها الفريق البوروندى وخطورة الهجمات المرتدة على المرمى الزملكاوي.

وقرر مرتضى منصور، رئيس الزمالك، صرف مبلغ 20 مليون جنيه للاعبي الفريق الأول قبل مواجهة فلامبو البوروندي، كما سلم مرتضى السفير البوروندي فى مصر 50 ألف دولار مقابل إقامة المباراتين باستاد برج العرب، وحقوق نادي فلامبو في نقل المباراة الأولى من خلال شاشات التليفزيون المصري وفقا للاتفاق المبرم بين رئيس الزمالك والسفير البوروندي.

على الجانب الآخر، وصل الفريق البوروندى القاهرة مساء الجمعة، وخاض تدريبا خفيفا، ثم خاض مرانه الأساسي على ملعب المباراة أمس السبت، كما حذر المدير الفني لفلامبو لاعبى فريقه من خطورة أبناء ميت عقبة خصوصًا وإن المباراتين سيقامون على ملعب الزمالك، مطالبًا التأمين الدفاعى المحكم، وغلق كافة المساحات أمام مهاجى الأبيض، ومنعمه من تسجيل الأهداف خاصة في المباراة الأولى، على أن يستغل مواجهة العودة لمباغتة الفريق خاصة وإن لاعبى فلامبو سيكونون تأقلموا على ملعب برج العرب في اللقاء الثانى والمحدد له يوم 14 من أكتوبر الجارى.