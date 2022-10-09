شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الزمالك وفلامبو البوروندى ببرج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الزمالك وفلامبو البوروندى فى السابعة مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية غرف عمليات لتأمين المباراة، ودخول الجماهير، وتأمين ممرات اللاعبين وطاقم التحكيم.

وتنتشر الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية بالاستاد قبل ساعات من إنطلاق المباراة، فيما قرر مرتضى منصور رئيس الزمالك، صرف مبلغ 20 مليون جنيه للاعبي الفريق الأول قبل مواجهة فلامبو البوروندي، وسلم مرتضى السفير البوروندي في مصر 50 الف دولار مقابل إقامة المباراتين باستاد برج العرب، وحقوق نادي فلامبو في نقل المباراة الأولى من خلال شاشات التليفزيون المصري وفقا للاتفاق المبرم بين رئيس الزمالك والسفير البوروندي.

على الجانب الأخر، وصل الفريق البوروندى القاهرة، مساء الجمعة، وخاض الفريق تدريب خفيف، ثم خاض مرانه الأساسي على ملعب المباراة أمس السبت، كما حذر المدير الفني لفلامبو لاعبى فريقه من خطورة أبناء ميت عقبة خصوصًا وإن المباراتين سيقامون على ملعب الزمالك، مطالبًا التأمين الدفاعى المحكم، وغلق كافة المساحات أمام مهاجى الأبيض، ومنعمه من تسجيل الأهداف خاصة في المباراة الأولى، على أن يستغل مواجهة العودة لمباغتة الفريق خاصة وإن لاعبى فلامبو سيكونون تأقلموا على ملعب برج العرب في اللقاء الثانى والمحدد له يوم 14 من أكتوبر الجارى.