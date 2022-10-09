شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر ضيفاً على كالون السيراليوني اليوم في ذهاب دور الـ 32 بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في تمام السادسة مساء اليوم الأحد، يحل فريق فيوتشر ضيفا على نظيره كالون إف سي بطل سيراليون، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب سامويل كانيون دو ضمن ذهاب منافسات دور الـ 32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يبحث فيوتشر عن العودة بنتيجة إيجابية قبل خوض مباراة الإياب التي تقام بالقاهرة.

وتأهل فيوتشر إلى دور الـ 32 بعد تخطيه بول الأوغندي بهدف نظيف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور الـ 64، وكان فيوتشر قد سافر إلى ليبيريا يوم 5 أكتوبر الجاري، ليكون لدى الفريق الوقت الكافي لخوض التدريبات والتأقلم على أجواء اللعب في ليبيريا خاصة وأن الملعب الذي يستضيف المباراة من النجيل الصناعي، ويترأس أيمن منصور عضو مجلس إدارة فيوتشر، بعثة الفريق المتواجدة في ليبيريا.

وتأكدت جاهزية محمد رضا بوبو لاعب وسط فيوتشر للمباراة المقبلة، بعد تعافيه من إصابة الكدمة في السمانة والتي تعرض لها خلال مشاركته في إياب الدور التمهيدي الأول أمام بول الأغندي والتي انتهت بفوز فيوتشر بهدف نظيف.

وكشف عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لفريق فيوتشر، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن علي ماهر المدير الفني للفريق لم ينه بعد إجراءات الرخصة التدريبية "A"، والتي سافر على مدار الأيام الماضية إلى الإمارات لإنهائها حتى يتمكن من قيادة الفريق من داخل أرض الملعب، وحتى الآن من المقرر أن يقود علي ماهر الفريق من المدرجات في مواجهة كالون المرتقبة بدور الـ32.

ومن المتوقع أن يبدأ فيوتشر المباراة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: محمود حمدي، الدفاع: جوزيف نجويم – سعد سمير – محمود مرعي – عمر كمال عبدالواحد، الوسط: محمد رضا "بوبو" - كريم نيدفيد ـ غنام محمد- أيمن الصفاقسي، الهجوم: مروان محسن – أحمد عاطف.