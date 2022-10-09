شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يواجه غزل المحلة وديا.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق حرس الحدود نظيره غزل المحلة، وديًا اليوم الأحد استعدادا للدوري المصري الممتاز، والمقرر انطلاقه يوم 18 من الشهر الجاري.

واستقر الجهاز الفني لفريق حرس الحدود، بقيادة أحمد أيوب، على خوض تدريبات مكثفة للاعبين على فترتين استعدادا للدوري، وكشف الجهاز الفني للحرس أن إقامة ودية الفريق أمام المحلة من عدمها سيكون وفقا لنتائج قرعة الدوري التي تجري اليوم الأحد أيضًا، فإذا أوقعت القرعة المحلة أمام الحرس في الجولة الأولى سيتم إلغاء المباراة الودية.

وخاض الفريق 4 مباريات ودية أمام كل من سموحة والمقاولون العرب والقناة وإنبي، وحقق فيها الفريق نتائج غير مرضية وقام الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد أيوب بالاجتماع مع لاعبي، وذلك لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون وتدارك بعض السلبيات والإيجابيات قبل انطلاق مسابقة الدوري الممتاز.

ويعمل أحمد أيوب، المدير الفني للفريق، بشكل مستمر على عقد جلسات تحفيزية للاعبي حرس الحدود، مطالبا بتنفيذ تعليماته داخل المستطيل الأخضر من أجل حجز مكانتهم بالتشكيلة الأساسية، حيث أكد المدير الفني لفريق حرس الحدود على أنه يثق جيدا في قدراتهم، وأن الفترة القادمة هدفه المنافسة على مركز متقدم.