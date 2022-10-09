شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه الترجى التونسى فى نهائى بطولة أفريقيا لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق كرة اليد بنادى الزمالك، فى السادسة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، مع الترجي التونسى فى نهائى بطولة أفريقيا للأندية المقامة فى تونس، ويسعى الزمالك للثأر ورد الاعتبار أمام نظيره التونسى، خاصة أنه خسر من الترجي مؤخراً فى نهائى البطولة العربية.

تأهل الزمالك للنهائى بعد الفوز على الأهلى بنتيجة 26/25 فى المواجهة التى جمعتهما أمس الأول الجمعة فى نصف النهائى.

وتأهل الزمالك لنصف النهائى بالفوز على جى إس كى الكونغولي بنتيجة 33/17 ، بينما تأهل الأهلى بالفوز على رد ستار الإيفوارى بنتيجة 43/26 ، حيث يلتقى الفريق الأحمر اليوم مع الأفريقى التونسى فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وخسر فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى الدور الأول من الأفريقى التونسى بعد الفوز على نظيره فاب الكاميرونى 43/21، فى إطار ثالث مبارياته ببطولة أفريقيا للأندية بعد الفوز على كلا من رد ستار الايفوارى فى اول مواجهاته على مولودية الجزائر فى ثانى لقاءاته.

ويطمح الفارس الأبيض فى مصالحة جماهيره بعد خسارة لقب البطولة العربية مؤخرا لحساب التوجى التونسى، والتى حرمته من المشاركة فى كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، فضلا عن أنه يطمح فى مواصلة التربع على العرش الأفريقى بالأكثر تتويجا حيث توج باللقب 12 مرة من قبل.

ويشهد تاريخ تتويج الزمالك الحصول على اللقب الأفريقى 12 مرة من قبل أعوام 1979 و 1980 و 1981 و 1986 و 1991 و 2001 و 2002 و 2011 و 2015 و 2017 و 2018 و 2019.