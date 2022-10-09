شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى والاتحاد المنستيرى اليوم الأحد 9 / 10 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة الرابعة عصر اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الاهلى مع الاتحاد المنستيرى على ملعب مركب مصطفى بن جنات فى مدينة منستير في ذهاب دور الـ 32 لدوري الأبطال الأفريقى وسط حضور جماهيرى يقارب الـ 20 ألف متفرج، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

الظهور الأول لكولر أمام بطل تونس

وتعد مباراة اليوم هى الظهور الأول للسويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى بعدما تم التعاقد معه عقب رحيل البرتغالى ريكاردو سواريز، ويسعى كولر لتحقيق نتيجة إيجابية تسهل من مهمة المارد الأحمر قبل مباراة العودة بالقاهرة في 15 أكتوبر الجارى باستاد الأهلى والسلام.

غيابات الأهلى أمام الاتحاد المنستيرى

ويغيب عن الأهلى في مباراة الاتحاد المنستيرى رامي ربيعة بسبب الإيقاف، ومحمود كهربا وصلاح محسن لعدم قيدهما أفريقيًا، وكريم فؤاد ومحمد مغربي ومحمد أشرف ومحمد محمود لأسباب فنية.

بينما يتواجد العائد من الإصابة أكرم توفيق، والوافدان شادى حسين وبرونو سافيو.

مشوار الاتحاد المنستيرى فى دوري الأبطال الأفريقى

وتأهل الاتحاد المنستيرى لدور الـ 32 بالخسارة من الجيش الرواندى ذهاباً بهدف دون رد ثم فاز إياباً 3-0.

الأهلي الأكثر تتويجاً بدوري أبطال أفريقيا

الأهلى هو الأكثر تتويجاً بدوري أبطال أفريقيا برصيد 10 ألقاب، كما خسر اللقب الحادى عشر فى النسخة الماضية لصالح الوداد المغربى في المباراة النهائية .

أبرز اللاعبين فى صفوف الاتحاد المنستيرى

حصل الاتحاد المنستيرى على بطولتين خلال تاريخه بواقع كأس تونس موسم 2019-2020، والسوبر التونسى موسم 2020-2021.

ويعد يوسف العبدلي هداف الاتحاد المنستيرى في الدوري بالموسم الماضي برصيد 5 أهداف، ولكنه رحل إلى صفوف الأهلي السعودي، يوم 26 يوليو 2022 ، كما يعد زياد العلوي وحسام تقا ويوسف عومارو أبرز لاعبي الاتحاد المنستيري التونسي .