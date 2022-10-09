شكرا لقرائتكم خبر عن صياد سمك وصانع أحذية وبائع ألبان.. المهن الحقيقية للأبطال قبل عالم الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصفق الجميع للبطل فور وقوفه على منصات التتويج وتحقيق ميدالية أو لقب، لكن لا يعلم أحد كواليس وصوله إلى هذا الإنجاز، والصعوبات التى واجهته حتى تحقيق حلمه وإدراج اسمه فى قائمة الأبطال، فهناك أبطال كانوا يمارسون عدة مهن لا تمت للرياضة بصلة، وهذا ما نذكره فى السطور التالية..

بيج رامى

بيج رامى بطل مستر أولمبيا موسمين متتاليين عمل منذ الصغر مع أسرته فى صيد الأسماك بكفر الشيخ، فى جزيرة البرلس، وكان يتدرب فى صالات الجيم ببلطيم، وعندما أصبح شابا سافر مع أفراد العائلة إلى الكويت للعمل فى المهنة الأساسية وهى الصيد.

وبعد سنوات قليلة اتجه إلى صالات الجيم هناك، وشارك فى البطولات تدريجيا، وعندما ظهر فى البطولات أطلقوا عليه بيج نسبة إلى جسمه الضخم، ليكون لقبه بيج رامى، وتدرج فى البطولات حتى شارك فى مستر أولمبيا ولكن لم يحقق اللقب فى أول ظهور، بل جاءت المراكز متفاوتة، فمرة المركز الخامس، وأخرى الرابع، والتالية الثانى، ثم حقق اللقب الأقوى والأشهر على العالم.

الشحات مبروك

بدأ الشحات مبروك حياته كصانع أحذية فى محافظة كفر الشيخ، فكانت لديه ورشة لتصنيع الأحذية وتوريدها للمحال الكبرى، قبل أن يصبح بطلاً فى رياضة كمال الأجسام، وعندما بلغ 16 عاما قرر ممارسة رياضة كمال الأجسام، ليصبح قوى البنيان، ثم تفرغ لممارسة الرياضة وأصبح بطلاً فى كمال الأجسام، واستطاع الشحات مبروك تحقيق لقب بطولة العالم 11 مرة فى تاريخه، وكان أول لقب عام 1987.

شريف عثمان

بدأ شريف عثمان لاعب منتخب الأثقال البارالمبى حياته فى محافظة المنيا وجاء إلى القاهرة للعمل كبائع فى أحد محال الألبان، إلا أن صاحب العمل رفض أن يعمل لديه بسبب إصابته وإعاقته وقال، "صاحب محل اللبن رفض يشغلنى عنده لأنى معاق ومش هقدر أساعده فى الشغل، تركت العمل وبحثت عن فرصة أخرى، وبقى على هذا الوضع لمدة سنتين، عدت إلى المنيا ومارست الرياضة التى كنت أمارسها أيام دراستى الجامعية، وهى رفع الأثقال، بعدما ابتعدت عنها عامين للبحث عن فرصة عمل تناسب ظروفى الصحية، وبدأت الرحلة مع الرياضة فى شهر 6 عام 2005، حتى استطعت تحقيق أول ميدالية فى 2006، وهى فضية بطولة العالم".

بعد ذلك تأهل إلى الأولمبياد، وشارك فى أولمبياد أثينا 2008 وحقق الميد الية الذهبية والمركز الأول، وبذلك استطاع أن يحول حياته من إنسان عادى لديه إعاقة وظروف صحية إلى بطل أولمبى ، كما استطاع أن يحقق حتى الآن 4 ميداليات فى دورات الألعاب الأولمبية، أى أن رصيده 3 ميداليات ذهبية و ميدالية فضية.

وحقق الذهبيات فى أثينا 2008، ولندن 2012، و البرازيل 2016 والفضية فى طوكيو .