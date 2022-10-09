شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف صخرة الأهلى السابق يحتفل بعيد ميلاده الـ"52" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل محمد يوسف، المدير الفنى الاسبق للنادى الأهلى، اليوم الأحد، بعيد ميلاده الـ"52" فهو من مواليد 9 أكتوبر 1970. وصنع محمد يوسف رحلة مميزة فى الكرة المصرية، سواء بقميص الأهلى أو المنتخب الوطنى، وارتدى يوسف قميص المارد الأحمر لأول مرة موسم "1989-1990" تحت قيادة محمود السايس، واستمر حتى موسم "1999-2000" فى الدورى التركى، عاد إلى إنبى بداية ظهوره فى الأضواء حتى اعتزاله عام "2004".

لعب يوسف مع المنتخب الأولمبى فى أولمبياد برشلونة "1992"، وحقق لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية "بوركينا فاسو 1998"، وشارك فى كأس العالم للقارات "المكسيك 1999".

لعب فى الأهلى "10" مواسم حقق خلالها "6" بطولات دورى ممتاز أعوام (1993–94، 1994–95، 1995–96، 1996–97، 1997–98 و1998–99)، و"4" كأس مصر، وبطولة كأس الاتحاد، وبطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، و"4" بطولات عربية، لعب بصفوف الأحمر أكثر من "210" سجل خلالها "5" أهداف.

وبالرغم من أن يوسف كان يلعب بمركز قلب الدفاع، إلا أنه كان له العديد من الأهداف المميزة بالقميص الأحمر، أبرزها هدفه بشباك الزمالك عام 1994، فى لقاء القمة الذى حسمه المارد الأحمر بثلاثية نظيفة، وهدف بشباك المقاولون من خلال تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وعلى المستوى الدولى كان محمد يوسف أحد أفراد كتيبة المنتخب الفائزين ببطولة أمم أفريقيا 98.

وبعد دخوله مجال التدريب سار على نفس النهج وقاد الأهلى وهو بمنصب المدير الفنى لحصد لقب دورى أبطال أفريقيا عام 2013، كما لعب دور المنقذ للمارد الأحمر فى أى وقت يحتاجه حيث تولى منصب المدير الفنى المؤقت أكثر من مرة.