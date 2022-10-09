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القاهرة - سامية سيد -

يشهد الموسم الكروى الجديد ظهور محترفين القطبين السابقين فى مهمة جديدة بحثا عن التألق خارج أسوار الأهلى و الزمالك بالإيجيبشيان ليج بعد العودة فى الميركاتو الصيفى الحالى .

و يرصد الخليج 365 3 محترفين يبحثون عن التألق خارج أسوار القطبين :

يظهر حمدى التقاز لاعب الزمالك السابق فى الموسم الجديد مع الإسماعيلي، بعدما نجح يحيى الكومي رئيس قلعة الدراويش فى إنهاء ، إجراءات التعاقد مع الظهير التونسي الدولى حمدي النقاز، لاعب الزمالك السابق، والذى احترف لفترة قصيرة بالدوري السعودي قبل العودة مجدداً، بعقد لمدة ثلاثة مواسم مقبلة، واستقر التونسى حمدى النقاز، على اصطحاب أسرته للإقامة معه فى شقة خاصة بالإسماعيلية، حيث انتظم اللاعب فى التدريبات الجماعية للدراويش ضمن فترة الإعداد.

فيما أعلن نادى سموحة التعاقد رسمياً مع النيجيرى جونيور أجاى بعد فسخ تعاقده مع النصر الليبى، للانضمام لصفوفه فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعقد يمتد لمدة 3 مواسم فى صفقة انتقال حر، وكان أجاي قد خاض فترة مميزة بالنادى الأهلي قبل أن يرحل إلى الدوري الليبي ليعود مجدداً إلى الإيجبشيان ليج من بوابة سموحة.

بينما يدعم إيفونا هجوم أسوان بعد رحيله عن الدوري المصري فى 2016، ورحلة احترافية في الدوري الصيني، حيث يظهر الجابوني ماليك إيفونا فى الدوري المصري خلال الموسم المقبل، بقميص نادي أسوان، حيث وقع إيفونا لفريق أسوان بعقد يمتد لموسمين، باحثاً عن استعادة بريقه من جديد في الدوري مع تماسيح النيل بعد رحلة مميزة مع النادي الأهلي خاض خلالها 31 مباراة وسجل خلالهم 13 هدفاً وصنع 5 أهداف أخرى.