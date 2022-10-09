شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة فيوتشر وكالون فى تمهيدي كأس الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق فيوتشر، تحت القيادة الفنية لعلي ماهر المدير الفني للفريق، تحدياً جديداً عندما يحل ضيفا على كالون إف سي بطل سيراليون، ضمن ذهاب منافسات دور الـ 32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية،ويبحث فيوتشر عن العودة بنتيجة إيجابية قبل خوض مباراة الإياب التي تقام بالقاهرة.

موعد مباراة فيوتشر وكالون

تقام مباراة فيوتشر وكالون فى السادسة مساء اليوم، الأحد، على ملعب سامويل كانيون دو في ليبيريا.

غيابات فيوتشر عن مواجهة كالون

وتأكد بشكل رسمي غياب أحمد رفعت لاعب فيوتشر عن المشاركة مع الفريق بعد انضمامه إلى فريق الوحدة الإماراتي على سبيل الإعارة لمدة موسم، فيما استقر الجهاز الفني للفريق على الدفع بمحمود حمدي لحراسة مرمى الفريق خلال اللقاء بسبب العقوبة التي تم توقيعها على جنش عقب مشادته مع أحمد رفعت.





مشوار فيوتشر وكالون قبل مواجهة دور الـ 32

تأهل فيوتشر إلى دور الـ 32 بعد تخطيه بول الأوغندي بهدف نظيف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور الـ 64، بينما تأهل كالون إلى دور الـ 32 بعد الفوز على بافل دي بورجو البنيني بنتيجة 4/0 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وكان فيوتشر قد سافر إلى ليبيريا يوم 5 أكتوبر الجاري، ليكون لدى الفريق الوقت الكافي لخوض التدريبات والتأقلم على أجواء اللعب في ليبيريا خاصة وأن الملعب الذي يستضيف المباراة من النجيل الصناعي، ويترأس أيمن منصور عضو مجلس إدارة فيوتشر، بعثة الفريق المتواجدة في ليبيريا.

موقف علي ماهر من مباراة فيوتشر وكالون

وكشف عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لفريق فيوتشر، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن على ماهر المدير الفني للفريق لم ينه بعد إجراءات الرخصة التدريبية "A"، والتي سافر على مدار الأيام الماضية إلى الإمارات لإنهائها حتى يتمكن من قيادة الفريق من داخل أرض الملعب، وحتى الآن من المقرر أن يقود علي ماهر الفريق من المدرجات في مواجهة كالون المرتقبة بدور الـ32.

التشكيل المتوقع لفيوتشر أمام كالون

ومن المتوقع أن يبدأ فيوتشر المباراة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: محمود حمدي، الدفاع: جوزيف نجويم – سعد سمير – محمود مرعي – عمر كمال عبدالواحد، الوسط: محمد رضا "بوبو" - كريم نيدفيد ـ غنام محمد- أيمن الصفاقسي، الهجوم: مروان محسن – أحمد عاطف.