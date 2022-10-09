كلاتنبرج يعقد دورة مكثفة لتطوير أداء حكام الفيديو استعداداً للدورى

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القاهرة - سامية سيد - يعقد مارك كلاتنبرج، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، دورة مكثفة لتطوير أداء حكام تقنية الفيديو فى الفترة من اليوم الأحد وحتى 12 أكتوبر الجارى استعداداً للدوري الممتاز الجديد.

كما يعقد كلاتنبرج اجتماعاً مع مدربى الأندية قبل انطلاق الدورى الممتاز لإطلاعهم على ما تم عمله لتطوير منظومة التحكيم قبل الدورى الجديد.

ومنح المجلس الإنجليزى مارك كلاتنبرج صلاحيات اختيار معاونيه فى اللجنة الموسم المقبل، بعدما عمل مع لجنة الحكام الحالية فى المباريات الأخيرة عقب رحيل عصام عبد الفتاح.

وخاطب اتحاد الكرة أندية الدورى الممتاز بسرعة سداد 575 ألف جنيه فى خزينة اتحاد الكرة قبل إجراء قرعة الموسم الجديد، والتى تحدد لها بشكل مبدئى يوم 10 أكتوبر الجارى.