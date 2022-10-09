شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وفلامبو البوروندى فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، مواجهة صعبة عندما يلتقى مع فلامبو البوروندى، في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعدما وافق الفريق البوروندى على خوض مباراتى الذهاب والإياب في القاهرة، لاسيما وإن الفارس الأبيض صعد إلى دور الـ32 بعد تغلبه على نظيره إيلكت التشادي، فى الدورى التمهيدى حيث فاز عليه بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين.

موعد مباراة الزمالك وفلامبو

تقام مباراة الزمالك وفلامبو البوروندى فى السابعة مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

مرتضى منصور يصرف 20 مليون جنيه للاعبين

وقرر مرتضى منصور رئيس الزمالك، صرف مبلغ 20 مليون جنيه للاعبي الفريق الأول قبل مواجهة فلامبو البوروندي، كما وسلم مرتضى السفير البوروندي في مصر 50 الف دولار مقابل إقامة المباراتين باستاد برج العرب، وحقوق نادي فلامبو في نقل المباراة الأولى من خلال شاشات التليفزيون المصري وفقا للاتفاق المبرم بين رئيس الزمالك والسفير البوروندي.

على الجانب الأخر، وصل الفريق البوروندى القاهرة، مساء الجمعة، وخاض الفريق تدريب خفيف، ثم خاض مرانه الأساسي على ملعب المباراة أمس السبت، كما حذر المدير الفني لفلامبو لاعبى فريقه من خطورة أبناء ميت عقبة خصوصًا وإن المباراتين سيقامون على ملعب الزمالك، مطالبًا التأمين الدفاعى المحكم، وغلق كافة المساحات أمام مهاجى الأبيض، ومنعمه من تسجيل الأهداف خاصة في المباراة الأولى، على أن يستغل مواجهة العودة لمباغتة الفريق خاصة وإن لاعبى فلامبو سيكونون تأقلموا على ملعب برج العرب في اللقاء الثانى والمحدد له يوم 14 من أكتوبر الجارى.