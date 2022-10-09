شكرا لقرائتكم خبر عن القناة الناقلة لمباراة الأهلى والاتحاد المنستيرى اليوم الأحد 9 / 10 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الاهلى ضيفاً ثقيلاً اليوم، الأحد، على الاتحاد المنستيرى على ملعب مركب مصطفى بن جنات فى مدينة منستير فى الثالثة عصراً بتوقيت تونس ــ الرابعة بتوقيت القاهرة، فى ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا، وسط حضور جماهيرى يقارب الـ 20 ألف متفرج.

نتائج وديات الأهلى قبل مواجهة بطل تونس

خاض الأهلي خلال الفترة الماضية ثلاث مباريات ودية أمام بتروجت وأسوان وطلائع الجيش انتهت بفوز الأهلي فى الأولى بخمسة أهداف مقابل هدف، وفى الثانية بهدفين مقابل هدف، ثم تعادل سلبيا فى المباراة الثالثة أمام الطلائع.

قائمة الاهلى لمواجهة الاتحاد المنستيرى

وضمت قائمة الفريق المسافرة إلى تونس كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، وأيمن أشرف ومحمود متولي، وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم، وعلي معلول ومحمد هاني وأكرم توفيق، وحمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل، محمد مجدي أفشة وحسين الشحات وأحمد عبد القادر وبرونو سافيو وطاهر محمد طاهر، حسام حسن ومحمد شريف وشادى حسين.

الغائبون عن الأهلى أمام الاتحاد المنستيرى

خرج من القائمة كل من: رامي ربيعة للإيقاف، ومحمد محمود وزياد طارق وكريم فؤاد، محمد مغربي، محمد أشرف، مصطفى سعد لأسباب فنية، ومحمد فخري، بيرسي تاو، وعمار حمدي للإصابة، كما خرج كهربا، وصلاح محسن لعدم القيد فى القائمة الأفريقية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد المنستيري

تنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورت مباريات الأهلي والزمالك فى الأدوار التمهيدية، حيث يتم نقل مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري عبر قناة On Time SPORTS HD، ويتم نقل مباريات دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات عبر قنوات بي إن سبورت بشكل حصرى في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.