شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة فيوتشر وكالون فى تمهيدي الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق فيوتشر ضيفا على كالون إف سي بطل سيراليون، فى ذهاب منافسات دور الـ 32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويبحث فيوتشر عن العودة بنتيجة إيجابية قبل خوض مباراة الإياب التى تقام بالقاهرة.

موعد مباراة فيوتشر وكالون

تقام مباراة فيوتشر وكالون فى السادسة مساء اليوم، الأحد، على ملعب سامويل كانيون دو فى ليبيريا.

مشوار فيوتشر وكالون قبل مواجهة دور الـ 32

تأهل فيوتشر لدور الـ 32 بعد تخطيه بول الأوغندي بهدف نظيف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور الـ 64، بينما تأهل كالون إلى دور الـ 32 بعد الفوز على بافل دي بورجو البنيني بنتيجة 4/0 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

فيوتشر سافر إلى ليبيريا يوم 5 أكتوبر الجاري، ليكون لديه الوقت الكافي لخوض التدريبات والتأقلم على أجواء اللعب في ليبيريا، خاصة أن الملعب الذي يستضيف المباراة من النجيل الصناعي، ويترأس أيمن منصور عضو مجلس إدارة فيوتشر بعثة الفريق المتواجدة في ليبيريا.

موقف علي ماهر من مباراة فيوتشر وكالون

من جهته كشف عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لفريق فيوتشر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن علي ماهر المدير الفني للفريق لم ينه بعد إجراءات الرخصة التدريبية "A"، والتي سافر على مدار الأيام الماضية إلى الإمارات لإنهائها حتى يتمكن من قيادة الفريق من داخل أرض الملعب، وحتى الآن من المقرر أن يقود علي ماهر الفريق من المدرجات في مواجهة كالون المرتقبة بدور الـ32.

التشكيل المتوقع لفيوتشر أمام كالون

من المتوقع أن يبدأ فيوتشر المباراة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: محمود حمدي، الدفاع: جوزيف نجويم – سعد سمير – محمود مرعي – عمر كمال عبدالواحد، الوسط: محمد رضا "بوبو" - كريم نيدفيد ـ غنام محمد- أيمن الصفاقسي، الهجوم: مروان محسن – أحمد عاطف.