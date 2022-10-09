اليمن يعتذر عن المشاركة في بطولة غرب آسيا الأولمبية تحت 23 عاما 

المنامة - ياسر ابراهيم - اتخذ الاتحاد اليمني لكرة القدم قرارا جديدا بشأن المشاركة في بطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية تحت 23 عاما.

ونقل موقع "كورة" الرياضي، من مصدر مسؤول "أن الاتحاد اليمني تقدم باعتذار رسمي لاتحاد غرب آسيا لكرة القدم يعتذر فيه عن عدم قدرته على المشاركة في النسخة المقبلة من البطولة، التي تستضيفها السعودية مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني 2022".

وقال المصدر "الاتحاد وجد صعوبة في استدعاء وتجهيز المنتخب للمشاركة خلال شهر تقريبا، خصوصا أن لا مسابقات محلية ولا جهاز فني معين لتجهيز المنتخب من أجل تسجيل حضور مؤثر".

وضمت قائمة المنتخبات المشاركة في بطولة غرب آسيا: السعودية صاحبة الضيافة، البحرين، سوريا، العراق، عمان، قطر، الكويت، لبنان، اليمن.

وسيغير اعتذار اليمن من شكل القرعة المقرر سحبها يوم 20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري في الأردن، حيث كان من المقرر توزيع المنتخبات التسعة على ثلاث مجموعات.



المصدر: موقع كورة