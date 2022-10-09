شكرا لقرائتكم خبر عن القناة الناقلة لمباراة الزمالك وفلامبو البوروندى اليوم الأحد 9 / 10 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، فى السابعة مساء اليوم الأحد، نظيره فلامبو دو سنتر البوروندي فى ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا، واقتنص نادي الزمالك بطاقة تأهله على حساب إيلكت التشادي بعد فوزه بنتيجة 4-0 فى مجموع المباراتين، ويستعد الزمالك للمضي قدمًا نحو تحقيق الكأس القارية الغائبة عن قلعة ميت عقبة منذ 20 عامًا، وذلك بمواجهة فلامبو دو سنتر البوروندي.موعد مباراة الزمالك وفلامبو دو سنتر
ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره فلامبو دو سنتر البوروندي فى ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا فى السابعة مساء اليوم الأحد باستاد برج العرب بالإسكندرية.مواجهات الزمالك مع أندية بوروندى
قبل لقاء دور الـ32 الزمالك، تقابل مع أندية بوروندي فى 6 لقاءات، فاز فى 4 مباريات وخسر مباراتين، وأحرز لاعبو الأبيض 13 هدفا وتلقت شباكه 5 أهداف.
ففي موسم 85 التقى الزمالك مع فيتال فى ربع نهائي بطولة أفريقيا وفاز 5-3 بمجموع المباراتين، وفى موسم 86 التقى الزمالك مع إنتر كلوب بالدور ربع النهائي أيضاً وخطف تذكرة التأهل بمجموع المباراتين 3-1 ، وفى موسم 2007 تقابل الزمالك مع فيتال أو بالدور التمهيدى وفاز الفارس الأبيض5-1 بمجموع المباراتين.
مشوار فلامبو دى سنتر فى دوري الابطال
فريق فلامبو دي سنتر البروندي تأهل لدور الـ32 على حساب الاتحاد الليبي بالفوز ذهابًا 1-0، والخسارة إيابًا 2-1.
صفقات الزمالك قبل مواجهة بطل بوروندى
ونجح الزمالك فى التعاقد مع 6 صفقات وهم: السنغالى إبراهيما نداى لاعب لوزيرن السويسرى ووادى دجلة السابق، والمغربى زكريا الوردى لاعب وسط الرجاء المغربى السابق، عماد نبيل دونجا وعمر جابر من بيراميدز، مصطفى الزنارى، وأخيرا البنينى سامسون أكينولا.
القناة الناقلة لمباراة الزمالك وفلامبو دى سنتر
تنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورت مباريات الأهلي والزمالك فى الأدوار التمهيدية، حيث يتم نقل مباراة الزمالك وفلامبو دى سنتر البوروندى عبر قناة On Time SPORTS HD، ويتم نقل مباريات دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات عبر قنوات بي إن سبورت بشكل حصرى في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.