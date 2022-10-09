شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي واتحاد المنستيرى اليوم الأحد 9 / 10 / 2022 بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الاهلى لمواجهة نظيره اتحاد المنستيرى على ملعب مركب مصطفى بن جنات فى مدينة منستير، فى ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا، وسط حضور جماهيرى يقارب الـ 20 ألف متفرج.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري فى دوري أبطال أفريقيا

وتقام مباراة الأهلي واتحاد المنستيري على ملعب مركب مصطفى بن جنات فى مدينة منستير فى الثالثة عصراً بتوقيت تونس ــ الرابعة بتوقيت القاهرة اليوم الأحد.

الأهلي الأكثر تتويجاً بدوري أبطال أفريقيا

الأهلى هو الأكثر تتويجاً بدوري أبطال أفريقيا برصيد 10 ألقاب، كما خسر اللقب الحادى عشر فى النسخة الماضية لصالح الوداد المغربى في المباراة النهائية .