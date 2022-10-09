شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سيد غريب باكيا: لم أتمنى الخروج من الأهلي.. ووالدتي تأثرت بانتقالي للاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأثر أحمد سيد غريب، لاعب النادي الأهلي المعار لصفوف الاتحاد السكندري، وانهار بالبكاء خلال استضافته ببرنامج ملعب أون تايم، المُذاع على فضائية أون تايم سبورتس، بسبب الحديث عن رحيله عن الأهلي للإعارة.

وقال أحمد سيد غريب، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، المُذاع على فضائية أون تايم سبورتس: "تأثرت وبكيت بعد رحيلي رغم أننى من طلب ذلك، ووالدتي تأثرت وبكيت خلال توقيعي مع الاتحاد السكندري، وسأقيم في شقة بالإسكندرية حتى تتمكن والدتي من السكن معي".

وأضاف: "لم أتحدث مع كولر؛ لأنه حينما تولى المهمة كنت في مهمة وطنية مع المنتخب الأولمبي، لكنى تحدثت مع سواريش قبل رحيله، وكان يتحدث معنا باستمرار، وتحدثت مع مسئولي الأهلي على الرحيل للإعارة حال عدم وجود فرصة للمشاركة".

وواصل لاعب الأهلي المعار لصفوف الاتحاد السكندري: "أتدرب مع الفريق الأول للأهلي منذ كاس الرابطة في الموسم الماضي، وحصلت على هذه الفرصة في عهد موسيماني وهو أول من منحنا الفرصة، ولدينا إمكانيات أكبر من التي ظهرت".

وأتم تصريحاته: "لا يوجد لدي وكيل أعمال في مصر، لكن هناك تواصلا مع وكيل أعمال خارج مصر وهو نفس وكيل أعمال تريزيجيه والني سابقا، ولدي طموحات للاحتراف في الخارج، وحلمى وطموحاتي مع الاتحاد السكندري المنافسة على المربع الذهبي للدوري وتحقيق نتائج مميزة في البطولة العربية التي نقترب من المشاركة فيها".