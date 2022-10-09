شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صالح ممثلا للإسماعيلى فى قرعة الدوري الممتاز اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر أحمد صالح، المدير الإداري لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي، ممثلاً عن الدراويش فى مراسم قرعة النسخة الجديدة من مسابقة الدوري الممتاز.

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة إجراء القرعة اليوم، الأحد، بأحد فنادق محافظة القاهرة، بحضور ممثلي ومسئولي أندية المسابقة.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة الدوري العام فى الموسم الجديد 2022 / 2023 وسط حضور جماهيري يصل إلى 5 آلاف مشجع لكل فريق.

جدير بالذكر أنه سيتم استكمال مباريات الدوري خلال فترة كأس العالم 2022 حسب تصريحات شريف صالح عضو رابطة الأندية.

وتعاقد الإسماعيلي مع 11 لاعبًا خلال الميركاتو الصيفي وهم الغاني ياو أنور والتونسيين حمدي النقاز ونور الزمان الزموري وفراس شواط، بالإضافة إلى باسم مرسي وصالح جمعة ومحمود الشبراوى وكريم عرفات ومحمد حسن وأحمد محسن، بجانب الإيفواري عبد القادر كوليبالي.