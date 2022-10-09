شكرا لقرائتكم خبر عن حسن يسرى: كوماندوز الزمالك فى مهمة مثيرة أمام الترجى وقداح يعيش أفضل فتراته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسن يسري، نجم كرة اليد السابق بنادي الزمالك، أن الفريق يسعى للثأر من الترجي التونسي، غدًا في نهائي دوري أبطال أفريقيا، في تونس، وذلك بعد أن خسر الفريق الأبيض أمام الترجي في نهائي البطولة العربية والتي أقيمت على الأراضي التونسية.

وقال يسري، في تصريحات تليفزيونية: "قرار الاتحاد الأفريقي لكرة اليد بقبول التماس نادي الزمالك، ورفع الإيقاف عن نجم الفريق حسن وليد قداح، مكسب كبير للقلعة البيضاء، فاللاعب يعيش أفضل فتراته الفنية، ولا غنى عنه في الفريق".

وأضاف: "كعادة مباريات قمة اليد هي لا تعرف التوقعات أو المستوى الفني لأي فريق قبل خوضها، إذ يتوقف الأمر على الفريق الأكثر تجهيزا والأقل أخطاء طوال أحداث المباراة، كما أن بطولة أفريقيا الحالية هي الأصعب في تاريخ الزمالك رغم التاريخ الكبير الذي يملكه أبناء ميت عقبة في عدد مرات التتويج.

وتابع: "حققنا من قبل بطولة أفريقيا 12 مرة، ولكن النسخة الحالية هي الأصعب بسبب الظروف التي تعرض لها الزمالك مؤخرا بخسارة السوبر الأفريقي والبطولة العربية وعدم الصعود لكأس العالم للأندية".