شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سيد غريب: متعب مثلي الأعلى.. ولم أتحدث مع كولر قبل الرحيل للإعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد سيد غريب، لاعب النادي الأهلي المعار لصفوف الاتحاد السكندري، أنه يقتدي بالمهاجم عماد متعب، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، موضحا أنه يتعلم وظائف ومركز المهاجم من عماد متعب.

وأضاف أحمد سيد غريب، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، المُذاع على فضائية أون تايم سبورتس": "لم أتحدث مع كولر؛ لأنه حينما تولى المهمة كنت في مهمة وطنية مع المنتخب الأولمبي، لكنى تحدثت مع سواريش قبل رحيله، وكان يتحدث معنا باستمرار، وتحدثت مع مسئولي الأهلي على الرحيل للإعارة حال عدم وجود فرصة للمشاركة".

وواصل لاعب الأهلي المعار لصفوف الاتحاد السكندري: "أتدرب مع الفريق الأول للأهلي منذ كاس الرابطة في الموسم الماضي، وحصلت على هذه الفرصة في عهد موسيماني وهو أول من منحنا الفرصة، ولدينا إمكانيات أكبر من التي ظهرت".

وأتم تصريحاته: "لا يوجد لدي وكيل أعمال في مصر، لكن هناك تواصلا مع وكيل أعمال خارج مصر وهو نفس وكيل أعمال تريزيجيه والني سابقا، ولدي طموحات للاحتراف في الخارج، وحلمى وطموحاتي مع الاتحاد السكندري المنافسة على المربع الذهبي للدوري وتحقيق نتائج مميزة في البطولة العربية التي نقترب من المشاركة فيها".