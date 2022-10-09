شكرا لقرائتكم خبر عن نجم منتخب تونس: الأهلي فريق القرن.. والمنستيري يتسلح بدعم جمهوره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى خالد بدرة، نجم منتخب تونس السابق، أن مواجهة الاتحاد المنستيري والأهلي ستكون كبيرة ومن العيار الثقيل، مشددًا على أن المنستيري يقدم مستويات جيدة في آخر ثلاث سنوات بالدوري التونسي وقد توج بالكأس.

وقال بدرة، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، المُذاع على فضائية أون تايم سبورتس"، أن الأهلي فريق القرن ولديه لاعبين كبار، لكن المنستيري لديه خبرة محلية، وأتمنى أن يكون لاعبوه جاهزين ويحقق الفوز".

وأضاف نجم منتخب تونس السابق: "عامل الخبرة يرشح الأهلي ولديه القدرة على التعامل مع الفرق المنافسة ويستطيع أن يعبر العثرات في الأدوار الأولى ثم يصل إلى نصف النهائي والنهائي ويحقق الفوز، لأن لديه لاعبين رائعين نتمنى أن نرى مباراة تليق بالفريق".

واختتم بدرة تصريحاته: "الاتحاد المنستيري يقدم مستويات كبيرة، ولديه جماهيرية ممتازة، ورئيس النادي يدعمهم وهم يشجعون فريقهم طوال الـ 90".