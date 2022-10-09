شكرا لقرائتكم خبر عن موعد قرعة الدوري المصري اليوم الأحد 9 / 10 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُقيم رابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم الأحد، مراسم سحب قرعة الدوري المصري الممتاز موسم 2022-2023، بحضور ممثلي الأندية المشاركة في البطولة، بأحد فنادق القاهرة.

موعد قرعة الدوري المصري اليوم

تبدأ قرعة الدوري المصري في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت مصر والواحدة بتوقيت السعودية.

ومن المقرر أن يبدأ الموسم الجديد من الدوري المصري يوم الثلاثاء الموافق 18 من أكتوبر الحالي، على أن ينتهي في شهر يونيو من عام 2023.

وصعد لمنافسات الدوري في الموسم الجديد أندية الداخلية وأسوان وحرس الحدود، بعد نجاحها في اعتلاء ترتيب مجموعاتها بالدرجة الثانية.