شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى: أنتظر اتفاق الأهلى وسيراميكا لضم صلاح محسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد سامى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا إنه ينتظر الصيغة النهائية لاتفاق إدارة النادى الأهلى وسيراميكا لضم صلاح محسن مهاجم الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أكد سامى خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج جمهور التالتة مع الإعلامى إبراهيم فايق على قناة "أون تايم سبورتس 2" أنه لا خلاف على إمكانيات صلاح محسن الفردية ، موضحاً أن اللاعب لا يحتاج لمن يكتشفه ولكنه يريد من يقف بجانبه لاستعادة مستواه الفني المعهود.

أوضح المدير الفني لـ سيراميكا أن صلاح محسن لاعب كبير ويتميز بالمرونة ويمكنه شغل مركزى الجناح والمهاجم الصريح ولكنه حظه قليل لكنه كلاعب إمكانياته الفنية معروفة وتفرق عن أي حد وأتمنى ضمه من النادى الأهلى.

وواصل أحمد سامى:" تعاقدنا مع لاعبين جيدين وأتمنى يحدث انسجام بينهم في الموسم الجديد وحصلت على من يناسب طريقة لعبى، متابعاً:" كل الفرق في الموسم الجديد ستكون قوية والمنافسة صعبة للغاية".