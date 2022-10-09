شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يواجه قطور وديا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق نادي بيراميدز مباراة ودية، اليوم الأحد، لتجهيز لاعبيه قبل مباراة الإياب لدور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلتقي بيراميدز مع فريق نادي "قطور" في الرابعة عصر الأحد، بملعب الدفاع الجوي، بمشاركة المجموعة التي لم تلعب مباراة هلال الساحل لتجهيز كل اللاعبين فنيا وبدنيا.

وفاز فريق بيراميدز على هلال الساحل السودانى بنتيجة 2/ 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على ملعب الدفاع الجوى، فى ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.