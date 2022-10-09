شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فتح الله: محدش عاقل يبقى معاه رمضان صبحي ويفرط فيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى محمود فتح الله، المدرب العام لفريق بيراميدز، سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على حساب هلال الساحل السوداني بالدور الـ32 من الكونفدرالية، موضحا أن الأداء لم يرق لطموحاته، وذلك بسبب بداية الموسم وعدم الحصول على فترة إعداد كافية.

وقال فتح الله: "الفوز بفارق هدفين نتيجة إيجابية، المنافس كان فريق جيد لا يستهان به، وحققنا العديد من المكاسب منها مشاركة عدد من اللاعبين الجدد، وراض عن المستوى الهجومي للفريق ومع الدخول في أجواء المنافسة سيرتفع المستوى".

وأضاف المدرب العام لبيراميدز: "لدينا حلول هجومية ومواهب في كل الخطوط، كل اللاعبين مميزين، وسعداء بالزحمة في مراكز الخط الهجومي وتعدد الخيارات أمام الجهاز الفني".

وعن موقف رمضان صبحي قال: "أقسم بالله كل الكلام الذي يشاع عن رحيل رمضان صبحي وتلقيه عروضا مجرد شائعات، رمضان من العناصر الأساسية في بيراميدز، ويشعر بالراحة في النادي ولا توجد لديه نية للرحيل، وهو لاعب محترف يركز في دوره وما يقدمه للفريق الذي يحمل ألوانه، محدش عاقل يبقى معاه رمضان صبحي ويفرط فيه".

وأتم فتح الله تصريحاته: "حافظنا على القوام الأساسي للفريق رغم رحيل عدد من النجوم عن بيراميدز، لكن في النهاية نملك قائمة متكاملة، والتجديد لعبد الله السعيد ليس مفاجئا هو لاعب مميز ويقدم الإضافة للفريق".