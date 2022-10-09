شكرا لقرائتكم خبر عن العابدي: الأهلي لن يجازف أمام الاتحاد المنستيري.. والخبرات سلاحه الأقوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى وسام العابدي، نجم الزمالك ومنتخب تونس السابق، أن خبرات الأهلي ستكون السلاح الأقوى لحسم مواجهة الاتحاد المنستيري بدوري أبطال أفريقيا.

وقال العابدي، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "أتابع الدوري المصري بشكل مستمر وبالأخص الزمالك، وأتمنى أن يسير الأبيض بعيدا في بطولة أفريقيا بعد فوزه بالدوري والكأس".

وأضاف: "الاتحاد المنستيري فريق مميز ونافس بقوة الموسم الماضي ضد الترجي، ويملك لاعبين مميزين لكن ليست لديهم خبرات على المستوى الأفريقي".

وتابع: "الأهلي لن يجازف ضد الاتحاد المنستيري في الذهاب، لكن خبرات الأهلي قد تحسم الانتصار للأحمر".