شكرا لقرائتكم خبر عن أبو مسلم: عودة أكرم توفيق "مكسب" للأهلي.. والقميص الجديد "مميز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد أحمد أبو مسلم، نجم الأهلي السابق، بعودة أكرم توفيق، الظهير الأيمن للقلعة الحمراء، إلى صفوف الفريق، استعدادًا لمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا والتي ستجمع الفريقين غدًا في الرابعة عصرًا.

وقال أبو مسلم، في تصريحات تليفزيونية: "الأهلي عانى كثيرًا في الموسم الماضي، بعد إصابة أكرم توفيق مع المنتخب الوطني، وأرى أن عودة توفيق مكسب كبير للأهلي هذا الموسم، سواءً بدأ لقاء الاتحاد المنستيري أساسيًا أو دخل كبديل في شوط المباراة الثاني".

وتابع: "لدي ثقة كبيرة في السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي في أول اختبار له، فهو صاحب سيرة ذاتية كبيرة مع الأندية التي تولى تدريبها، كما أثق في لاعبي المارد الأحمر لتحقيق الانتصار وتعويض خسارة البطولة الموسم الماضي".

وعن قميص النادي الأهلي الجديد، قال أبو مسلم: "قميص الأهلي الجديد رائع و مميز، وهو الأفضل للفريق منذ فترة طويلة، ويليق باسم ومكانة النادي".

وطالَبَ أحمد أبو مسلم، محمود عبد المنعم كهربا، جناح المارد الأحمر، بالابتعاد عن السوشيال ميديا في الفترة القادمة، وعدم الالتفات إلى أي أمور أخرى، والتركيز الكامل على الجانب الفني فقط، وعدم الالتفات إلى الأمور التي قد تُخرجه عن تركيزه.

واختتم أبو مسلم تصريحاته قائلا: "أتمنى من كهربا، التركيز في أمور كرة القدم فقط، فهو لاعب مميز، وصاحب إمكانيات فنية كبيرة، وقدم أداءً مميزًا خلال فترة تواجده بإنبي والزمالك، بالإضافة إلى اتحاد جدة السعودي، لكنه دائمًا مُشتت بأمور خارج كرة القدم، وأنصحه بعدم تكرار أزمة صالح جمعة لاعب الأهلي السابق والمنتقل حديثًا إلى النادي الاسماعيلي".